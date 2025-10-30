الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. سفينة إماراتية تصل إلى العريش حاملة مساعدات لغزة

30 أكتوبر 2025 19:54

وصلت سفينة الإمارات الإنسانية، التي تحمل 7,200 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة هناك، وذلك في إطار الجسر الإنساني الذي تسيره دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
تحمل السفينة، التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

شهدت عملية نقل وشحن المساعدات تنسيقا بالتعاون بين عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتكامل الجهود الوطنية وسرعة الاستجابة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمدنيين في القطاع. تأتي هذه السفينة استكمالا لسلسلة المبادرات الإماراتية المتواصلة لتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وتجسيداً لحرص دولة الإمارات على تعزيز الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته الأساسية، بما يعكس التزامها الراسخ بنهجها الإنساني الثابت والمستدام في دعم القضايا العادلة ومساندة المتضررين والمحتاجين حول العالم.

تجسد عملية "الفارس الشهم 3"، رؤية دولة الإمارات في مد يد العون خلال الأزمات والكوارث، من خلال عمل تكاملي بين مؤسساتها الخيرية والإنسانية، ترجمة لقيمها الأصيلة في العطاء والتضامن الإنساني.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
سفينة
مساعدات إنسانية
