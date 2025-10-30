رؤى إماراتية لبناء شراكات متعددة الأطراف

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

تحظى الإمارات بحضور فاعل ودائم في مختلف المنتديات الدولية، من بينها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، مما يعزز مكانتها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وتجسد مشاركات الدولة في المنتديات الدولية جزءاً من رؤيتها الاستراتيجية الرامية لبناء شراكات متعددة الأطراف، تعزز مجالات التجارة والاستثمار والابتكار المستدام، وتدعم تبادل الخبرات والتجارب، وذلك انطلاقاً من التزام القيادة الإماراتية بنشر قيم التعاون والتكامل الاقتصادي والسلام والتنمية المشتركة.

وتعكس الدعوات التي تتلقاها الإمارات للمشاركة في القمم والمنتديات العالمية، دورها المحوري بوصفها شريكاً موثوقاً ومؤثراً في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن الإمارات ترسخ حضورها الدولي الفاعل، من خلال مشاركاتها المتميزة في المنتديات والقمم العالمية، بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي، ورؤية واضحة تقوم على بناء الحوار والتعاون بين الدول والشعوب لتحقيق التنمية والاستقرار في العالم.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، إن اختيار الإمارات ضيف شرف في قمة «أبيك» يأتي انطلاقاً من مكانتها الاقتصادية وقدراتها الاستثمارية، ودورها المحوري في العالم، خاصة في دعم الدول النامية اقتصادياً وتنموياً، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، أن وجود دولة قوية سياسياً واقتصادياً، مثل الإمارات، في المنتديات الدولية يشكل إضافة نوعية لأي منتدى، نظراً لمكانتها الإقليمية والدولية وقدرتها على تحفيز الحوار والتعاون بين صناع القرار حول العالم.

بدوره، أكد الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرة، أن اختيار الإمارات ضيف شرف في هذا المنتدى العالمي يمثل مساراً مهماً لنقل خبراتها الواسعة في مجالات التنمية والحوكمة وتطوير الاقتصاد، وتعزيز الشفافية، وإدارة الموانئ والبنية التحتية، والنقل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الدولة تمتلك قدرة استثنائية على بناء الحوار وتعزيز الترابط الدولي.