«بالترشيد نستفيد» توعي بأهمية الطاقة والمياه

الشارقة (الاتحاد)

قدمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ثلاثة عروض من المسرحية الغنائية «بالترشيد نستفيد» على مسرح قصر الثقافة بالشارقة، وشاهد العروض نحو 1200 طالب وطالبة يمثلون 18 مدرسة بالإضافة إلى أكثر من 600 مشاهد للعرض الذي تم تقديمه للجمهور العام، وذلك في إطار حرصهما على ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأوضحت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ومؤلفة المسرحية أن العروض حققت نجاحاً كبيراً في تعزيز الوعي لدى طلاب المدارس والجمهور العام، حيث تم تقديمها بأسلوب يناسب مختلف الفئات وطرح ومناقشة أحد أهم القضايا المطروحة بالمجتمع وهي التوعية بترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن المسرحية تعتبر نموذجاً لتفعيل دور المسرح من أجل التوعية بهذه القضية الحيوية.

وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة مستمرة في تبني الأفكار المبتكرة والشراكات والتواصل المجتمعي واستخدام كافة أشكال التواصل والفنون والتكنولوجيا وتطبيقاتها بهدف تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن مسرحية «بالترشيد نستفيد»، استعرضت عدد من المحاور تضمّنت الترويج للخدمات الذكية والتشجيع على الاستفادة منها.

وأشاد سيف النقبي رئيس قسم التثقيف والتوعية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بحرص وتفاعل عدد كبير من المدارس على حضور طلابها للعروض المسرحية، التي تم تخصيصها لطلاب المدارس حيث تم تخصيص عرضين كاملين في الفترة الصباحية لطلاب المدارس فقط كما شهد العرض الثالث الذي تم تخصيصه للجمهور العام حضور عدد كبير من مختلف فئات المجتمع للاستمتاع والاستفادة من رسائل التوعية والإرشاد بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، التي تم تقديمها ضمن عروض المسرحية.