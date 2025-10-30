«أبوظبي للاستثمار» ينظم «دريفت إكس 2025»

أبوظبي (وام)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار تنظيم النسخة الثانية من «دريفت إكس - DRIFTx»، المنصة العالمية المخصّصة لابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها في الجو والبر والبحر وأنظمة الروبوتات، والتي تقام في الفترة ما بين 10 و12 نوفمبر المقبل ضمن النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة» الذي ينظمه «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة»، بمشاركة نخبة من المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية، وصنّاع السياسات من حول العالم لبحث مستقبل التنقّل الذكي.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي باستقطابها ما يزيد على ثمانية آلاف زائر من أكثر من 65 دولة، وتوقيع 12 اتفاقية استراتيجية، تعود النسخة الثانية من «دريفت إكس» ببرنامج حافل بالأنشطة والفعاليات يقام على مدار ثلاثة أيام في حلبة مرسى ياس، ويتضمن عروضاً عملية وتجارب تفاعلية لأحدث وسائل النقل والتنقل الذكية، بما في ذلك الطائرات الكهربائية العمودية والمركبات، وغيرها.

وتسلّط نسخة هذا العام الضوء على الروبوتات ودورها المحوري في تعزيز الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم وحلول التنقل الذكي داخل المدن. ومن خلال دمج الروبوتات مع حلول التنقل الجوية والبرية والبحرية، يجسّد معرض «دريفت إكس» نهج أبوظبي القائم على تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يأتي تنظيم معرض «دريفت إكس» في إطار الجهود التي يبذلها مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في ابتكار وتوظيف أحدث الحلول والتقنيات في قطاع النقل والتنقل الذكي، كما يسلط الضوء على المزايا العديدة التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك منظومة أعمالها المتكاملة وسياساتها الداعمة وبنيتها التحتية المتقدمة، والتي توفّر للشركات بيئة مثالية لتأسيس أعمالها في أبوظبي.

ويُعد «دريفت إكس» من أبرز الفعاليات التي ينظمها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI والمتخصص في مجال تقنيات وأنظمة التنقّل الذكي وذاتية الحركة. ويسهم المعرض بدور محوري في دعم استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية الرائدة ودعم نمو الصناعات المتقدمة وتوفير وظائف نوعية قائمة على المعرفة في القطاعات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يسهم مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI بنحو 44 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة واستحداث أكثر من 35 ألف فرصة عمل.