جامعة زايد تختتم معرض التوظيف السنوي 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعادت جامعة زايد تنظيم معرض التوظيف السنوي بنجاح هذا العام تحت شعار «تمكين قادة الغد»، والذي أُقيم في حرميها الجامعيين بأبوظبي ودبي، بمشاركة أكثر من 178 جهة توظيف من مختلف القطاعات.

شهد معرض دبي مشاركة 113 جهة، بينما استقطب معرض أبوظبي 65 جهة، وكانت شركة بلوم القابضة الراعي البلاتيني للفعالية. ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة أمام طلبة وخريجي الجامعة للتفاعل المباشر مع نخبة من المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات.

وأظهرت نتائج استطلاع وجهات الخريجين (ربيع وصيف 2024) أن معدل التوظيف بين خريجي الجامعة بلغ 86%، فيما وصلت نسبة القابلية للتوظيف إلى 96%، مما يعكس التزام الجامعة بتأهيل خريجيها، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وقالت جين تاترتون، مساعد نائب مدير جامعة زايد لشؤون الطلبة: «يعكس معرض التوظيف التزام جامعة زايد بتمكين طلبتها وتزويدهم بالفرص والعلاقات التي تساعدهم على النجاح المهني. ومن خلال جمع نخبة من جهات التوظيف، وتشجيع التواصل المباشر مع الطلبة، نواصل دعم قادة المستقبل، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مسارات مهنية مؤثرة».