الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة زايد تختتم معرض التوظيف السنوي 2025

جامعة زايد تختتم معرض التوظيف السنوي 2025
31 أكتوبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" في ملتقى التمور بالمغرب للعام الـ 14
579 مليون دولار صافي أرباح أدنوك للتوزيع في 9 أشهر

أعادت جامعة زايد تنظيم معرض التوظيف السنوي بنجاح هذا العام تحت شعار «تمكين قادة الغد»، والذي أُقيم في حرميها الجامعيين بأبوظبي ودبي، بمشاركة أكثر من 178 جهة توظيف من مختلف القطاعات.
شهد معرض دبي مشاركة 113 جهة، بينما استقطب معرض أبوظبي 65 جهة، وكانت شركة بلوم القابضة الراعي البلاتيني للفعالية. ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة أمام طلبة وخريجي الجامعة للتفاعل المباشر مع نخبة من المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات.
وأظهرت نتائج استطلاع وجهات الخريجين (ربيع وصيف 2024) أن معدل التوظيف بين خريجي الجامعة بلغ 86%، فيما وصلت نسبة القابلية للتوظيف إلى 96%، مما يعكس التزام الجامعة بتأهيل خريجيها، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وقالت جين تاترتون، مساعد نائب مدير جامعة زايد لشؤون الطلبة: «يعكس معرض التوظيف التزام جامعة زايد بتمكين طلبتها وتزويدهم بالفرص والعلاقات التي تساعدهم على النجاح المهني. ومن خلال جمع نخبة من جهات التوظيف، وتشجيع التواصل المباشر مع الطلبة، نواصل دعم قادة المستقبل، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مسارات مهنية مؤثرة».

جامعة زايد
الإمارات
معرض التوظيف
معارض التوظيف
آخر الأخبار
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
الرياضة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
اليوم 13:04
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
اليوم 13:00
نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»
الرياضة
نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»
اليوم 12:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©