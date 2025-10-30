الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المرأة في الذكاء الاصطناعي» في جلسة حوار مهني برأس الخيمة

مشاركون خلال الجلسة (من المصدر)
31 أكتوبر 2025 01:28

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" في ملتقى التمور بالمغرب للعام الـ 14
579 مليون دولار صافي أرباح أدنوك للتوزيع في 9 أشهر

نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بالتعاون مع كليات التقنية العليا (HCT) في رأس الخيمة، جلسة حوار مهني بعنوان «المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي»، بهدف تشجيع الطالبات على متابعة مسارات مهنية لتولي أدوار قيادية في المجال المتنامي للذكاء الاصطناعي، وسلّطت الجلسة الضوء على الحاجة لزيادة مشاركة المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن النساء يشكّلن أقل من ربع مصممي أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وهي فجوة تحدّ من الابتكار وتنوع الأفكار التي ترسم مستقبل التقدم التكنولوجي.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات: «يسعى الاتحاد إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات الرقمية المطلوبة في الوقت الحاضر، وخلق مسارات للقيادات النسوية في هذا المجال، وضمان أن تكون سياسات وأطر الذكاء الاصطناعي أخلاقية وشاملة».
وتناولت الجلسة تقاطع الذكاء الاصطناعي مع مختلف القطاعات، من التكنولوجيا الصحية والمالية إلى التعليم والأمن، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم في صميم معظم نماذج الأعمال. كما ناقش المتحدثون مخاطر بناء الخوارزميات على بيانات متحيزة أو معلومات مضلّلة، وشددوا على أهمية الأخلاقيات والعدالة والتوازن في تطوير الابتكار المتمحور حول الإنسان.
وفي مداخلته الافتتاحية، تحدث الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا، فرع رأس الخيمة، عن أهمية إلهام الشباب، وخاصة النساء، لتولي زمام المبادرة في بيئة العمل: «بحلول عام 2031، تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتمثّل المرأة الإماراتية قوة التغيير القادرة على تحقيق هذه الرؤية، رؤية تضمن أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإمكانات البشرية بدلاً من أن يحلّ محل الحكمة الإنسانية».
وتم تسليط الضوء على إنجازات الإمارات  في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي التكنولوجيا والقيادة كنموذج يحتذى به.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
الرياضة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
اليوم 13:04
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
اليوم 13:00
نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»
الرياضة
نتائج إيجابية لـ «البلياردو» في بطولة العالم «10 كرات»
اليوم 12:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©