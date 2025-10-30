«المرأة في الذكاء الاصطناعي» في جلسة حوار مهني برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بالتعاون مع كليات التقنية العليا (HCT) في رأس الخيمة، جلسة حوار مهني بعنوان «المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي»، بهدف تشجيع الطالبات على متابعة مسارات مهنية لتولي أدوار قيادية في المجال المتنامي للذكاء الاصطناعي، وسلّطت الجلسة الضوء على الحاجة لزيادة مشاركة المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن النساء يشكّلن أقل من ربع مصممي أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وهي فجوة تحدّ من الابتكار وتنوع الأفكار التي ترسم مستقبل التقدم التكنولوجي.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات: «يسعى الاتحاد إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات الرقمية المطلوبة في الوقت الحاضر، وخلق مسارات للقيادات النسوية في هذا المجال، وضمان أن تكون سياسات وأطر الذكاء الاصطناعي أخلاقية وشاملة».

وتناولت الجلسة تقاطع الذكاء الاصطناعي مع مختلف القطاعات، من التكنولوجيا الصحية والمالية إلى التعليم والأمن، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم في صميم معظم نماذج الأعمال. كما ناقش المتحدثون مخاطر بناء الخوارزميات على بيانات متحيزة أو معلومات مضلّلة، وشددوا على أهمية الأخلاقيات والعدالة والتوازن في تطوير الابتكار المتمحور حول الإنسان.

وفي مداخلته الافتتاحية، تحدث الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا، فرع رأس الخيمة، عن أهمية إلهام الشباب، وخاصة النساء، لتولي زمام المبادرة في بيئة العمل: «بحلول عام 2031، تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتمثّل المرأة الإماراتية قوة التغيير القادرة على تحقيق هذه الرؤية، رؤية تضمن أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإمكانات البشرية بدلاً من أن يحلّ محل الحكمة الإنسانية».

وتم تسليط الضوء على إنجازات الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي التكنولوجيا والقيادة كنموذج يحتذى به.