الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
شرطة دبي تنظم «هاكاثون» بين الموظفين في «الإمارات تُبرمج 2025»

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
31 أكتوبر 2025 01:28

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تُبرمج 2025»، والذي تحتفي به الدولة في 29 أكتوبر من كل عام، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة «سيرفس ناو»، «هاكاثون» بين 50 موظفاً متخصصاً في المجال، ذلك بهدف تعزيز مهارات الكوادر التقنية، وتحفيز الإبداع والابتكار في تطوير حلول ذكية تسهم في دعم العمل الشرطي وتحسين جودة الحياة الأمنية.
وشهد انطلاق المنافسات، العقيد عبدالله خليل عبدالله الحوسني، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات بالوكالة، بمشاركة 50 موظفاً متخصصاً من مختلف الإدارات العامة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحول الرقمي في العمل الشرطي. وفي ختام الفعالية، كرّم العقيد الحوسني أفضل ثلاث مجموعات فائزة، تقديراً لإبداعهم وجودة الحلول التي قدموها.

