علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفّذ فعالية «جيل واعٍ ومجتمع متقدّم»

شرطة أبوظبي تنفّذ فعالية «جيل واعٍ ومجتمع متقدّم»
31 أكتوبر 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، فعالية توعية بعنوان «جيل واعٍ، مجتمع متقدّم»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مدينة الطفل «كيدزانيا»، بمركز «ياس مول» التجاري، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر الوعي الأمني بين فئة الطلبة في بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.
هدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي بدور الشرطة في حماية المجتمع، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة بأسلوب مبتكر يجمع بين التعلم العملي والتثقيف الترفيهي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يسهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم، وتضمنت الأنشطة تعريف الطلبة بمهام رجال الشرطة وواجباتهم، وتعزيز السلوك الإيجابي والمسؤول في المجتمع، إلى جانب التوعية بالاستخدام الآمن للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يرسّخ لديهم سلوكاً رقمياً واعياً ومسؤولاً.
وشارك الطلبة في جولة تعليمية تفاعلية داخل مدينة كيدزانيا، شملت زيارة مكتب الشرطة، حيث تعرّفوا إلى السلوكيات المرورية السليمة والمخالفات الواجب تجنبها، وخاضوا تجارب واقعية في أداء الأدوار الشرطية، وزاروا ركن السلامة المرورية لتجربة محاكاة القيادة، واستخراج رخصة القيادة، إضافة إلى زيارة مدينة الإطفاء للتعرّف على قواعد السلامة وأساليب التعامل مع الحرائق، ضمن أجواء تعليمية ترفيهية محفّزة تجمع بين المتعة والفائدة.
واختتمت الفعالية بتأكيد إدارة الشرطة المجتمعية أهمية التواصل الفعّال مع فئة الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة الأمنية والسلوكية منذ الصغر، بما يعزز قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال القادمة.

الشرطة المجتمعية
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
