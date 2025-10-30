منصور بن محمد: جاهزية دبي تقاس بقدرتها على التنبؤ بالمخاطر واستباقها

دبي (وام)

عقدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي اجتماعها، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة، لمناقشة جاهزية الإمارة وخططها الاستراتيجية لتعزيز الاستعداد الميداني والمؤسسي، وضمان استمرارية كفاءة منظومة الاستجابة في مختلف القطاعات.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع في أبراج الإمارات، تحديثات خطط الطوارئ والأزمات، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب جاهزية القطاعات الحيوية في التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الجاهزية والمرونة والاستدامة المؤسسية.

وأكد سموه، أن جاهزية دبي لا تُقاس بقدرتها على الاستجابة فحسب، بل بقدرتها على التنبؤ بالمخاطر واستباقها بخطط متكاملة، وكوادر مؤهلة، وتنسيق مؤسسي فعال يجعل من الاستدامة مسؤولية مشتركة بين الجميع.

كما وجّه سموّه بمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير قدرات فرق العمل، وتكثيف التدريب العملي والميداني، وتعزيز أنظمة التحليل والتنبؤ بالمخاطر، بما يضمن استدامة الجاهزية ورفع كفاءة منظومة الاستجابة على المستويين الميداني والاستراتيجي.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة، مشددةً على ضرورة تفعيل منظومات القيادة الميدانية، وتطوير البنية التقنية والمعلوماتية الداعمة لصنع القرار الفوري والدقيق خلال مختلف المواقف الطارئة.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، جهود مختلف الجهات في تعزيز مرونة الإمارة، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية في مختلف الظروف، إلى جانب تحديث آليات التنسيق الميداني والرقمي بين الجهات المعنية، وتطوير نظم الإنذار المبكر وتحليل البيانات.

إلى ذلك، وقّع مركز دبي للمرونة، أمس، برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثلاث اتفاقيات استراتيجية في أبراج الإمارات مع كل من: المركز الوطني للأرصاد، ودائرة والأراضي والأملاك في دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، في خطوة تعزّز مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم جاهزيةً واستدامةً في مواجهة الأزمات والطوارئ.

تهدف الاتفاقيات إلى توحيد الجهود المؤسسية وتطوير منظومة متكاملة للمرونة والاستجابة.

وأكد سموه أن الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها تجسّد روح العمل المشترك بين المؤسسات المحلية والاتحادية والأكاديمية، وهي ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي دائماً في موقع الريادة والجاهزية، نموذجاً يحتذى به عالمياً في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وصناعة مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وقال سموه: «إن جاهزية دبي ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة رؤية استباقية لقيادتنا الرشيدة، جعلت من المرونة والاستدامة نهجاً مؤسسياً متأصلاً في مختلف القطاعات.. وما نشهده اليوم من تطور في منظومة الجاهزية يعكس مدى النضج الذي وصلت إليه دبي في إدارة الطوارئ والأزمات، بفضل التخطيط المسبق، والتكامل بين المؤسسات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على الاستجابة بسرعة وكفاءة في مختلف الظروف».

وأضاف سموه: «إن المرونة في مفهومها الشامل لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، بل تمتد إلى القدرة على استشراف المستقبل، والتكيّف مع المتغيرات العالمية، ومواصلة التطوير المستمر للأنظمة والخطط، بما يضمن استدامة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية.. ودبي برؤيتها الاستباقية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، تواصل ترسيخ موقعها كمدينة رائدة عالمية في الابتكار والجاهزية والاستدامة».

حضر توقيع الاتفاقيات عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام عن المركز الوطني للأرصاد، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والخبير أحمد عتيق بورقيبه، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة.