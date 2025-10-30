سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس بنما

بنما سيتي (وام)

قدّم محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، أوراق اعتماده، إلى فخامة خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى بنما، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة مولينو، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفير الشامسي التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وتمّ، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.