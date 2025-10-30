الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سيرا» تطلق الموسم السادس من «إمارات الأمان»

«سيرا» تطلق الموسم السادس من «إمارات الأمان»
31 أكتوبر 2025 01:29

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" في ملتقى التمور بالمغرب للعام الـ 14

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، عن إطلاق الموسم السادس من فعالية «إمارات الأمان»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في «جسر دبي مول - زعبيل».
ويعود الحدث هذا العام بحلة مختلفة كلياً، ليقدم تجربة مجتمعية استثنائية تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والمسؤولية المجتمعية، ولأول مرة، تم استحداث 3 فئات مجتمعية جديدة لضمان مشاركة أوسع تشمل: «حماة المجتمع» (الجهات الأمنية الحكومية والخاصة)، و«قادة المجتمع» (الجهات الحكومية والخاصة)، و«روح المجتمع» (النساء والجمهور العام)، إلى جانب فئة الجونيورز (من 16 إلى 20 سنة) تأكيداً على أهمية مشاركة الشباب والنساء في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمان.
وعلى هامش الحدث، تُنظم فعالية فنية بعنوان «مجتمعنا فخرنا»، تضم لوحة «موزاييك» فنية لقادة الدولة مكونة من صور الفرق المشاركة، إلى جانب معرض فوتوغرافي للفنانة الإماراتية ميثاء عبدالله الرميثي بعنوان «وجوه من المجتمع».

دبي
مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
الإمارات
سيرا
مبادرة إمارات الأمان
آخر الأخبار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
الرياضة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
اليوم 13:04
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني ورئيسة وزراء اليابان يجريان محادثات على هامش قمة أبيك
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©