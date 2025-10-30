«سيرا» تطلق الموسم السادس من «إمارات الأمان»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، عن إطلاق الموسم السادس من فعالية «إمارات الأمان»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في «جسر دبي مول - زعبيل».

ويعود الحدث هذا العام بحلة مختلفة كلياً، ليقدم تجربة مجتمعية استثنائية تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والمسؤولية المجتمعية، ولأول مرة، تم استحداث 3 فئات مجتمعية جديدة لضمان مشاركة أوسع تشمل: «حماة المجتمع» (الجهات الأمنية الحكومية والخاصة)، و«قادة المجتمع» (الجهات الحكومية والخاصة)، و«روح المجتمع» (النساء والجمهور العام)، إلى جانب فئة الجونيورز (من 16 إلى 20 سنة) تأكيداً على أهمية مشاركة الشباب والنساء في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمان.

وعلى هامش الحدث، تُنظم فعالية فنية بعنوان «مجتمعنا فخرنا»، تضم لوحة «موزاييك» فنية لقادة الدولة مكونة من صور الفرق المشاركة، إلى جانب معرض فوتوغرافي للفنانة الإماراتية ميثاء عبدالله الرميثي بعنوان «وجوه من المجتمع».