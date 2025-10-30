الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن حمدان بن زايد يشهد جانباً من مزاينة سويحان

محمد بن حمدان بن زايد يتابع الفعاليات وإلى جانبه فارس المزروعي وعبدالله المهيري (من المصدر)
31 أكتوبر 2025 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، جانباً من منافسات مزاينة سويحان، وهي المحطة الأولى في مهرجان الظفرة، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، الذي يستمر حتى 22 يناير 2026، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

وتوّج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين في منافسات أشواط سن الحقايق، التي جرت في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من المسؤولين، ومُلاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بجهود المنظمين والمشاركين في حماية السلالات الأصيلة للإبل، ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكِّداً الدور الفاعل للمهرجان والفعاليات التراثية المصاحِبة له في تعزيز مقوّمات السياحة المحلية والخليجية، وترسيخ تقاليد الآباء والأجداد لدى الأجيال الناشئة، وصون الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، وجهةً رائدةً للفعاليات التراثية.

وانطلقت المحطة الأولى «مزاينة سويحان» يوم 27 أكتوبر 2025، وتستمر حتى 3 نوفمبر 2025، تليها إقامة المحطة الثانية «مزاينة رزين» في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2025، ثمَّ المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، وتُختتَم المزاينات بإقامة فعاليات المحطة الرابعة والأخيرة «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 3 إلى 22 يناير 2026.

محمد بن حمدان بن زايد
سويحان
مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
