سالم بن سلطان القاسمي يؤكد أهمية المبادرات المجتمعية في تمكين أصحاب الهمم

دبي (وام)

حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، فعالية فن القدرة الدمج عبر التعبير، التي نظمتها مكتبة أومي فيرس «UmiVerse» بالشراكة مع جمعية الصحفيين الإماراتية، وبمشاركة منظمة اليونسكو، وبرعاية جامعة مانشستر في مكتبة محمد بن راشد بدبي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان، أهمية المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مشيداً بجهود الجهات المنظمة والمشاركة، ودورها في توظيف الفن والتعليم كوسائل راقية لترسيخ ثقافة الدمج والإبداع.

من جانبه، أشاد حسن عمران الشامسي، عضو جمعية الصحفيين الإماراتية، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، لافتاً إلى دور الجمعية في تطوير برامج تدريبية ومبادرات إعلامية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وأسرهم، ما يسهم في تعزيز مهاراتهم، وتنمية حضورهم في المجتمع.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة نوال بنزويه، المدير التنفيذي لـ مكتبة أومي فيرس «UmiVerse» أن الفن والتعليم والتكنولوجيا تشكل معاً مثلث التمكين الذي يدعم الدمج، ويُسهم في بناء بيئات ترعى جميع القدرات.