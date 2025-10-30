الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء النيجر

سفير الإمارات لدى لقائه رئيس وزراء النيجر (وام)
31 أكتوبر 2025 01:28

نيامي (وام) 

التقى راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية النيجر، مع معالي محمد لامين زين، رئيس وزراء النيجر، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة نيامي، ونقل إلى معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياتهم لجمهورية النيجر الصديقة بالنماء والازدهار. ‎من جانبه، حمّل معالي لامين زين السفير الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية. وجرى خلال اللقاء بين الشامسي ومعالي رئيس وزراء النيجر، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والنيجر وتنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

سفير الإمارات
الإمارات
النيجر
راشد الشامسي
