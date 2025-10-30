الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء جزر البهاما

هزاع الكعبي خلال لقائه فيليب ديفيس (وام)
31 أكتوبر 2025 01:29

ناساو (وام)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" في ملتقى التمور بالمغرب للعام الـ 14

التقى هزاع أحمد الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوبا، مع معالي فيليب ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة ناساو، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية. ونقل الكعبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ديفيس وتمنياتهما لحكومة وشعب جزر البهاما بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل معالي ديفيس السفير الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومةً وشعباً، بمزيد من التقدم والنماء.
وشارك السفير الكعبي خلال زيارته إلى ناساو في «أسبوع البهاما الدبلوماسي 2025»، حيث عقد على هامش فعالياته لقاءات مع عدد من الوزراء وناقش معهم مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجزر البهاما وسبل تنميتها وتوطيدها، بما يخدم التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

سفير الإمارات
الإمارات
جزر البهاما
آخر الأخبار
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
الرياضة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©