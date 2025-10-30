الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الإمارات الإغاثية في غزة

محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
31 أكتوبر 2025 01:12

ثمن معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجهود الإنسانية والمساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، مشيرا إلى تنفيذها أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب القطاع لخدمة نحو 600 ألف نسمة من المتضررين، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عقدت الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة رئيس برلمان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ يُعد خطوة مهمة في سبيل تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
وأكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا دول العالم والمؤسسات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في جمهورية مصر العربية خلال نوفمبر المقبل، للمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال، مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما أشاد بالجهود الحثيثة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من خلال رعايتها لمؤتمر حل الدولتين، والتي مهدت للاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الموقف العربي والإسلامي والدولي لحشد الدعم من أجل إعادة إعمار غزة ودعم القضية الفلسطينية.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
الإمارات
قطاع غزة
مساعدات إنسانية
