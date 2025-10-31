ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دولة لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، على هامش انعقاد أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو الكورية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام بما يخدم المصالح المشتركة، ويُلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

وحضر هذا اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.