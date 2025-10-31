الإمارات وجهة رئيسة للفعاليات العالمية خلال نوفمبر

تشهد دولة الإمارات طوال شهر نوفمبر 2025، مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية والثقافية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

وترسخ الأحداث والفعاليات، التي ستستضيفها الإمارات مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة، كما تجسد دورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.



«مهرجان الشيخ زايد»

يعد «مهرجان الشيخ زايد» من أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها دولة الإمارات بداية من 1 نوفمبر 2025 وحتى 22 مارس 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي، إذ يسلّط الضوء على القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع الإماراتي، ويُبرز رسالة الدولة القائمة على التسامح والتعايش.ويحظى المهرجان بمكانة رفيعة ضمن خريطة المهرجانات العالمية بوصفه ملتقى للحضارات والثقافات، لا سيما نسخة هذا العام التي ستتضمن العديد من الإضافات الجديدة التي تثري تجربة الزوار، وتزيد من تنوّعها.



«أديبك 2025»

تُعقد فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز «أدنيك» أبوظبي.ويُتوقَّع أن يحضر الحدث الذي تنظمه «أدنوك» أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث بما يشمل مجموعة واسعة من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع السياسات.



«المؤتمر الكشفي العربي»

تنطلق فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفي العربي السادس، في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر 2025.ويُعد الحدثان أهم وأبرز فعاليتين تعقدهما المنظمة الكشفية العربية، التي تضم 19 بلداً عربياً، بهدف اعتماد الخطة الثلاثية التي تحدد مهام وأنشطة الفرع الإقليمي للكشفية العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة.



«مهرجان العين للكتاب»

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر المقبل، الدورة الرابعة من «مهرجان العين للكتاب» الذي سيقام في استاد هزاع بن زايد «العين سكوير»، وعدد من أبرز المواقع الثقافية في مدينة العين، ليقدم للزوار تجربة معرفية وثقافية متكاملة تحتفي بالكتاب، وفنون السرد، والشعر، والإبداع.



«آيكوم دبي 2025»

تستضيف دبي المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، خلال الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 4500 من المتخصصين المعنيين بمجال المتاحف، وخبراء العمل الثقافي، وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.ويعد المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم»، الذي تأسس في 1946، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته أكثر من 60 ألف متخصص من 139 دولة ومنطقة، إلى جانب ما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.



«دبي للطيران»

تسلط فعاليات النسخة الـ 19 من معرض دبي للطيران، التي ستُعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي والنقل المتقدم واستكشاف الفضاء وتطوير الجيل التالي من المواهب.

وتجمع نسخة هذا العام من المعرض ما يزيد على 1,500 من أبرز شركات الفضاء والدفاع حول العالم، مع توقعات باستضافة 148 ألف زائر، كما سيشهد المعرض تمثيلاً إجماليا لـ 150 دولة، ونحو 100 جناح فاخر وأكثر من 20 جناحاً ثابتاً للعرض، و8,000 متر مربع من مساحة العرض الإضافية.



«الخمسة الكبار»

تشهد الدورة الـ 46 من معرض «الخمسة الكبار»، التي تستضيفها دبي، خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل، مشاركة أكثر من 2,800 جهة عارضة، وما يزيد على 8,500 اختصاصي من مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البناء والتطوير الحضري، بدءاً من التخطيط، مروراً بالبناء، ووصولاً إلى التشغيل وخدمات ما بعد البناء.



«الشارقة الدولي للكتاب»

تجمع النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام، خلال الفترة من 5 حتى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة نحو 118 دولة من حول العالم في مكان واحد يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً يقدمون ملايين العناوين والمؤلفات بمختلف لغات العالم.

ويستضيف المعرض أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية، يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

وتحل اليونان ضيف شرف على دورة العام الحالي، وتنظم برنامجاً حافلا بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية.



«رأس الخيمة للاستثمار والأعمال»

تنطلق يوم 19 نوفمبر المقبل، فعاليات «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2025» التي تستقطب أكثر من 15 راعياً وشريكاً، و40 عارضاً، و50 متحدثاً، إضافة إلى 3000 شخصية من ممثلي القطاع الخاص، ورجال الأعمال، وخبراء ومستثمرين من داخل الدولة وخارجها.