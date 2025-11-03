أن أم سي للرعاية الصحية تقدم خصم 50٪ على فحص البروستاتا والموجات فوق الصوتية في نوفمبر

بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجال في نوفمبر، المعروف باسم "موفمبر"، تقدم أن أم سي للرعاية الصحية خصمًا بنسبة 50٪ على فحص مستضد البروستاتا النوعي وخدمات الموجات فوق الصوتية للرجال بعمر 40 عامًا وما فوق طوال الشهر.

تهدف هذه المبادرة إلى رفع الوعي بسرطان البروستاتا بين الرجال ضمن هذه الفئة العمرية، وتسليط الضوء على فوائد الفحص للكشف المبكر.



يشمل العرض:

خصم 50٪ على فحص مستضد البروستاتا النوعي والموجات فوق الصوتية للكشف عن مشاكل محتملة في البروستاتا.

استشارة مجانية مع طبيب من أن أم سي لمراجعة النتائج: مناقشة الخطوات التالية والإجابة على الاستفسارات.

لحجز موعد والاستفادة من العرض، يمكن الحجز عبر الإنترنت على www.nmc.ae أو الاتصال بأي من مستشفيات أن أم سي التالية:

أبوظبي

مستشفى أن أم سي التخصصي، أبوظبي – 800662

مستشفى أن أم سي رويال أبوظبي – 8007676

مستشفى أن أم سي رويال، مدينة خليفة –8001122

مستشفى أن أم سي رويال، مدينة محمد بن زايد – 025545555

العين

مستشفى أن أم سي التخصصي، العين – 8007030

دبي

مستشفى أن أم سي التخصصي، النهدة – 8006624

مستشفى أن أم سي رويال، دبي للاستثمار – 800313

الشارقة

مستشفى أن أم سي رويال، الشارقة – 065619999

مركز أن أم سي الطبي، ميسلون – 065014777

مركز أن أم سي الطبي رويال، سمنان – 065061666

مركز أن أم سي الطبي، شهباء – 80052

مركز أن أم سي الطبي، شرقان – 80052

مركز أن أم سي الطبي، النهدة – 80052

مركز أن أم سي الطبي، البحيرة – 80052

مركز أن أم سي الطبي، الرولة – 80052

مركز أن أم سي الطبي، المجاز – 065566689

عجمان

مركز أن أم سي الطبي، عجمان – 067147666

رأس الخيمة

مركز أن أم سي الطبي رويال، رأس الخيمة – 072332832

أعرب الدكتور زكا الله خان، الرئيس التنفيذي الطبي في أن أم سي للرعاية الصحية قائلاً:

"تفخر أن أم سي بأن تلعب دورًا صغيرًا في هذا الجهد العالمي لزيادة الوعي حول قضايا صحة الرجال، وبخاصة سرطان البروستاتا. يمكن لفحص بسيط اكتشاف سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، حيث يكون العلاج أكثر فعالية والنتائج أفضل. مع هذا البرنامج المخفض، لا يوجد عذر لعدم مشاركة الرجال وإعطاء الأولوية لصحتهم".



