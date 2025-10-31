«كورا العقارية» تستند إلى مكانة مجموعة أباريل الريادية في تعزيز الجودة للمساهمة في رسم مستقبل القطاع العقاري بالإمارات

أعلنت أبكورب القابضة (APPCORP)، المالكة لمجموعة أباريل الرائدة في مجال الأزياء ونمط الحياة، عن تدشين عملياتها في التطوير العقاري عبر إطلاق كورا العقارية (KORA Properties)في خطوة تعكس إستراتيجية أبكورب للتنويع والابتكار، والتزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز جودة الحياة بدولة الإمارات.

تسعى "كورا العقارية"، شركة التطوير العقاري المتكاملة، إلى تلبية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية عالية الجودة، في ظل المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة كإحدى أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات العقارية.

وستعمل كورا، تحت قيادة نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة أبكورب القابضة ومالك مجموعة أباريل، والذي يتولى رئاسة مجلس إدارة كورا العقارية. ويتمتع نيليش فيد بمعرفة واسعة بالأسواق وخبرة عميقة في ريادة الأعمال وتحقيق إنجازات ملموسة في بناء شركات عالمية، الأمر الذي يتيح له قيادة كورا العقارية لتحقيق النمو وتعزيز القيمة في القطاع العقاري الحيوي بالمنطقة.

يأتي الإعلان عن تدشين عمليات شركة كورا العقارية مع تحقيق سوق العقارات في دبي أداء قوياً لتحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون درهم بحلول عام 2033، وفقاً لإستراتيجية القطاع العقاري في دبي، وذلك في ظل تنامي الطلب وتركيز المستثمرين العالميين على العقارات في دبي. وتتبنى "كورا العقارية" رؤية واضحة تقوم على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تطوير مشاريع نوعية في مجالات متعددة تشمل المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة والترفيهية والصحية والضيافة.

قال السيد/ نيليش فيد: "تُركز مجموعة أباريل على توفير تجارب ترتقي بأسلوب الحياة، سواء عبر منتجاتنا في مجال الأزياء ونمط الحياة أو من خلال خدماتنا. ومع إطلاق كورا، نحرص على تحقيق هذه الأهداف في عالم العقارات عبر تقديم مساحات سكنية تلبي الطموحات، وتحقق الأحلام، وتُعزز النمو وجودة الحياة. نبدأ اليوم فصلاً جديداً من مسيرتنا بمواصلة الابتكار والتنوع مع الحفاظ على قيمنا الجوهرية المتمثلة في الالتزام والجودة والتركيز على العميل".

وأضاف: "تقوم كورا العقارية على قناعة راسخة بأن البيت أحد أهم محطات الحياة، فالأمر لا يقتصر على مواد البناء، بل يكمن في خلق مساحات تحتضن أجمل لحظات الحياة. ونلتزم بتطوير مشاريع سكنية فاخرة، ومكاتب ومساحات تجارية من الفئة الأولى استناداً إلى الشفافية والرؤية طويلة الأمد والثقة المتبادلة مع عملائنا".

من خلال الجمع بين الإرث الموثوق لمجموعة أباريل ورؤية مستقبلية طموحة، تهدف كورا العقارية إلى إعادة تعريف مفهوم المعيشة الحديثة والمساهمة في تعزيز المشهد العقاري المتنامي في دولة الإمارات .

كذلك، يأتي إطلاق كورا العقارية ليؤكد مكانة أبكورب القابضة كإحدى المجموعات المتنوعة والرائدة التي تواصل ترسيخ ريادتها في مجالات الابتكار وخدمة العملاء والنمو المستدام. ومع توسع المجموعة إلى قطاع العقارات، تواصل الوفاء بوعدها بإثراء حياة الأفراد والمجتمعات.

منذ تأسيسها عام 1996، نجحت مجموعة أباريل في بناء سمعة راسخة كواحدة من أبرز شركات التجزئة في المنطقة، حيث تضم محفظتها أكثر من 85 علامة تجارية عالمية، وتشغل أكثر من 2,500 متجر في 14 دولة، ويعمل لديها أكثر من 27,000 موظف من ثقافات متعددة. وتواصل المجموعة تقديم قيمة استثنائية لملايين العملاء في جميع أسواقها.



