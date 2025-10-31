السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
31 أكتوبر 2025 18:18

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:48، والمد الثاني عند الساعة 20:52، والجزر الأول عند الساعة 15:07، والجزر الثاني عند الساعة 03:53.
وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:36، والمد الثاني عند الساعة 06:33، والجزر الأول عند الساعة 12:47، والجزرالثاني عند الساعة 00:01.

المصدر: وام
