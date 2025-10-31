السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية

زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية
31 أكتوبر 2025 20:29

التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو»، ماساهيرو كيهارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية، بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في المجموعة.
وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في أبوظبي، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين واستعراض فرص الشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والخدمات المالية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب مناقشة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية ودورها في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرض الجانبان أهمية توطيد العلاقات بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، بما يواكب التوجّهات في بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة والابتكار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زايد بن حمدان بن زايد
2 بوينت زيرو
مجموعة ميزوهو المالية
