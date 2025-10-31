تخريج 21 منتسباً من موظفي «إقامة دبي»

دبي (الاتحاد)

احتفت أكاديمية شرطة دبي، بتخريج 21 منتسباً من ضباط الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ضمن دورة «قيادة الطوابير والمراسم العسكرية»، التي تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر الأمنية، عبر تزويدهم بالمعارف التخصصية والمهارات القيادية وفق أعلى المعايير العسكرية.

حضر حفل التخريج، اللواء دكتور علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المُخالفين، في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد دكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد ناصر حميد الزري، وعدد من الضباط والمسؤولين، وخريجي الدورة.

وأكد الدكتور سلطان الجمال، أن هذه الدورة تأتي في إطار توجهات القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية، بما يُسهم في رفع كفاءة وجاهزية الكوادر الأمنية، عبر تزويدهم بالمعارف التخصّصية والمهارات القيادية المرتبطة بالمراسم العسكرية، لافتاً إلى أن الدورة تم إعدادها بعناية فائقة، لتعكس بيئة العمل الواقعية وتُخاطب متطلبات العمل الميداني والانضباط العسكري بكافة تفاصيله.

وأضاف: «تحرص شرطة دبي على تعزيز التعاون والتكامل مع كافة الجهات الحكومية، لاسيما الشركاء في القطاعين الأمني والعسكري، من خلال تبادل الخبرات والعلوم التخصصية، وبما يُسهم في بناء منظومة أمنية وعسكرية مستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية. وتُعد هذه الدورة نموذجاً حقيقياً للتكامل بين المؤسسات في مجال تأهيل الموارد البشرية، وترسيخ مفاهيم الانضباط، والالتزام، والقيادة الميدانية، والتي تُشكل عناصر رئيسة في بناء الكفاءات الوطنية ذات الطابع العسكري المحترف».

وأشار إلى أن الأكاديمية مستمرة في تنفيذ برامج نوعية تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وتُسهم في تعزيز سبل بناء جيل جديد من القيادات العسكرية المؤهلة علمياً وعملياً، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في المجال الأمني والعسكري.

يُذكر أن الدورة تضمنت سيناريوهات تُحاكي الواقع العملي، وتطبيقات عملية بالسيف، والعلم، ومحاور أخرى أبرزها تشكيل طوابير التفتيش وتسلسل التفتيش، وإجراءات المفتش والمراسم الوطنية وتشكيل حرس الشرف وقيادته، مع التعريف بأنواع الحرس، وآليات تطبيقها بما يتماشى مع أعلى المعايير العسكرية المعتمدة.