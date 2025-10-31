السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تنظم ورشة لتعزيز الوعي المروري لسائقي توصيل الطلبات

سائقون مشاركون في ورشة التوعية (من المصدر)
1 نوفمبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة لتوعية سائقي الدراجات النارية من مقدمي خدمة توصيل الطلبات حول السلامة المرورية، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، والالتزام بخط السير الإلزامي، وترك مسافة أمان كافية، وتعزيز التعاون مع عناصر الشرطة ودوريات المرور الميدانية.
وتحرص «شرطة أبوظبي» ضمن جهودها المستمرة، وبالتعاون مع شركات تقديم خدمة توصيل الطلبات «شركة كيتا»، في تعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال عقد الورش التوعية لسائقي التوصيل، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لديهم، ويتم تنفيذها بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والأوردو، ضمن خطط المديرية الرامية لنشر التوعية بالسلامة المرورية.
وشددت «شرطة أبوظبي» على عدم التهاون في تطبيق قانون السير والمرور على السائقين غير الملتزمين الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر، وتضمنت تقديم النصح لهم بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور، وفي حالة تعرض الدراجة لعطل مفاجئ ضرورة إبعادها إلى أقرب موقف آمن، وعدم إبقائها في كتف الطريق، وضرورة الالتزام باستخدام معدّات الحماية الشخصية ضماناً لسلامة الجميع.
وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية، سائقي دراجات التوصيل على ضرورة التقيد بالسرعات المقررة واللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة، مؤكدة اهتمامها بثقة ورضا المجتمع، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في نشر التوعية المرورية، التي تنعكس إيجابياً في تحقيق أهداف الأولويات المرتبطة بأمن الطرق وإسعاد المجتمع.

