علوم الدار

«تريندز» يزور صحيفة «النهار» ويبحث مع أبو الغيط ومرقص آفاق التعاون

أحمد أبو الغيط ومحمد العلي والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
1 نوفمبر 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

عقد وفد مركز«تريندز» للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، سلسلة من اللقاءات مع شخصيات ومؤسسات إعلامية، هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والإعلام وصناعة المعرفة، في إطار مشاركته كشريك استراتيجي معرفي في أعمال الملتقى الإعلامي العربي الـ21 الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت، وضمن جولته البحثية في لبنان، 
وفي هذا السياق، التقى الوفد معالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث جرى بحث دور الإعلام العربي في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الوعي بالقضايا الإقليمية الراهنة.
وأكد الدكتور العلي خلال اللقاء، أن التعاون بين المنظمات الإقليمية ومراكز الفكر العربية يسهم في بناء رؤية تحليلية شاملة تدعم استقرار المنطقة ومسارات التنمية المستدامة.
من جانبه، أثنى الأمين العام أحمد أبو الغيط على جهود مركز «تريندز» في إنتاج المعرفة الموثوقة.
وفي ختام اللقاء، قدّم وفد «تريندز» إلى معاليه مجموعة من إصدارات المركز البحثية.
كما التقى الوفد وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والإعلامية.
إلى ذلك، قام وفد «تريندز» البحثي بزيارة عمل إلى صحيفة «النهار«اللبنانية»، حيث عُقدت حلقة نقاشية موسعة حول أهمية الشراكة بين الصحافة ومراكز الفكر في دعم المعرفة.

