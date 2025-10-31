السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

209 فعاليات مجتمعية تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»

الفعاليات ترسخ مفهوم أبوظبي كإمارة صديقة للأسرة (من المصدر)
1 نوفمبر 2025 01:05

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الهجمات الشنيعة على «الفاشر» انتهاك للقانون الدولي
«شخبوط الطبية».. تميز رائد في علاج السكتات الدماغية

تنطلق في 17 نوفمبر الجاري، فعاليات «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025»، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمشاركة واسعة من الأسر والمؤسسات والشركاء المجتمعيين في مختلف مناطق الإمارة.
ويقدّم الأسبوع هذا العام، برنامجاً ثرياً يضم 209 فعاليات مجتمعية متنوّعة، من بينها أكثر من 170 فعالية مفتوحة للجمهور، تشمل ورش عمل تفاعلية، وتجارب تعلم قائمة على اللعب، وعروضاً ثقافية، وأنشطة رياضية وصحية مصمّمة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، وستكون معظم الفعاليات مجانية ومتاحة للجمهور، فيما تتطلّب بعض الأنشطة المختارة حضوراً بموجب دعوة خاصة أو شراء تذاكر.
ويهدف «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025»، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر، إلى ترسيخ مفهوم أبوظبي كإمارة صديقة للأسرة من خلال أنشطة تسهم في تعزيز الروابط بين الوالدين والأطفال، وتشجّع الأسر على قضاء وقت نوعي يعزّز الصحة النفسية والبدنية ويدعم التطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ويمكن للأهالي الاطلاع على البرنامج الكامل للأنشطة والمواقع والتسجيل عبر الموقع الرسمي لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

أنشطة تفاعلية
ويتضمن برنامج الأسبوع، باقة واسعة من الأنشطة المجتمعية التفاعلية في كل من: أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، حيث تتحول الحدائق العامة والمراكز المجتمعية ومراكز التسوق إلى منصات نابضة بالحياة تجمع الأطفال وأسرهم في أجواء تعليمية وترفيهية مبتكرة.
وتهدف هذه الأنشطة، إلى تعزيز العلاقات الأسرية الإيجابية وتشجيع أولياء الأمور على قضاء وقت نوعي مع أطفالهم، من خلال تجارب قائمة على اللعب، والتعلّم، والتواصل.
وتشمل الفعاليات: أنشطة تعليمية قائمة على اللعب في الحدائق والمساحات العامة تدمج مهارات التعلّم بالمرح والإبداع، إلى جانب ورش عمل للوالدين والأطفال تركّز على مهارات التربية الإيجابية والتواصل الأسري.
ويتضمن برنامج الأسبوع، جلسات تثقيفية حول الصحة والتغذية والنمو المبكر للأطفال، يقدمها مختصون في تنمية الطفولة المبكرة، وفعاليات ثقافية وتراثية تُبرز الهوية الإماراتية وتعزز الانتماء الوطني لدى الأطفال، بالإضافة إلى أنشطة فنية وموسيقية وسرد قصصي تهدف إلى تحفيز الإبداع والتعبير العاطفي لدى الصغار، وتجارب تكنولوجية وابتكارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعزّز الروابط بين الأطفال والوالدين بطريقة آمنة وممتعة.
كما يتيح الأسبوع، للأسر المشاركة في جلسات تفاعلية مجتمعية تطرح مواضيع مثل جودة الحياة الرقمية للأطفال، ودور اللعب في بناء الشخصية، وأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل في تشكيل صحته ورفاهيته المستقبلية.

توسيع نطاق المشاركة 
وإلى جانب الفعاليات الميدانية، ستُقدَّم عروض وخصومات خاصة من الشركاء في مختلف القطاعات دعماً للأسر خلال الأسبوع، فيما ستُطلق شراكات جديدة ومبادرات نوعية تهدف إلى تطوير بيئة الدعم الأسري وجودة التعليم المبكر في الإمارة. وتسعى نسخة هذا العام إلى تعميق الأثر المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة بعد النجاح اللافت الذي حققته نسخة 2024، التي شهدت مشاركة أكثر من 25 ألف أسرة، وتنظيم أكثر من 70 فعالية متنوعة، إلى جانب حضور دولي تجاوز الألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

حياة مزدهرة
يُعدّ «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة»، جزءاً من استراتيجية شاملة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تهدف إلى ضمان بداية حياة مزدهرة لكل طفل في الإمارة، من خلال دعم الوالدين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أبوظبي
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة
الإمارات
ذياب بن محمد بن زايد
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©