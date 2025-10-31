«دبي لرعاية النساء» تنظم تحدي الخدمة من منظور المتعامل

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أمس، لقاءً تشاركياً مع متعامليها، بهدف تقييم التجارب التشغيلية واستعراض فرص التحسين، التي من شأنها رفع كفاءة وجودة الخدمات، وترسيخ بيئة عمل تقوم على التواصل والانفتاح والتطوير المستمر.

وجاء اللقاء، ضمن مبادرة «بصمة» التي أطلقتها المؤسسة، بهدف تفعيل دور المتعاملين كشركاء رئيسيين في رحلة التطوير والتحسين، وتعزيز مؤشرات الرضا والثقة والجودة في بيئة العمل المؤسسية. وشهد اللقاء تنظيم النسخة الأولى من فعالية «تحدي تصميم الخدمة»، التي استهدفت تحفيز المتعاملين على ابتكار أفكار إبداعية تتسم بالحداثة وقابلية التطبيق، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وفي ختام الفعالية، أعلنت المؤسسة عن الفائزين في التحدي، حيث كرّمت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أصحاب الأفكار الثلاثة الفائزة، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة ومبادراتهم التطويرية.

كما أكدت المؤسسة أن الأفكار الفائزة ستُدرج ضمن خطة التحسين المؤسسي القادمة، بما يعزّز ثقافة الابتكار ويترجم التزام المؤسسة بتطوير خدماتها وفق نهج يواكب تطلعات المتعاملين ويحقق رؤيتها في تقديم خدمات إنسانية رائدة تحدث أثراً إيجابياً ومستداما في المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن إشراك المتعاملين في عمليات التحسين المؤسسي يعكس التزام المؤسسة بنهج تشاركي يضع المتعامل في صميم عملية التطوير، مشيرةً إلى أن هذه اللقاءات تسهم في خلق بيئة محفزة للأفكار المبتكرة وتساعد على تطوير خدمات أكثر كفاءة وتكاملاً.