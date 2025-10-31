«جسر الابتكار» يناقش تحفيز الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، منتدى «جسر الابتكار 2025» في أبوظبي، بمشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، و14 شركة تابعة لـ«القابضة» (ADQ) عاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأساسية. وشهد الحدث حضور أكثر من 100 مشارك، 34 منهم من قادة القطاع، بالإضافة إلى 66 ممثلاً عن المؤسسات الأكاديمية.

وهدف المنتدى إلى تعزيز الربط بين الباحثين الأكاديميين والقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الشراكات البحثية التطبيقية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وتسريع وتيرة تحويل البحوث الأكاديمية إلى ابتكارات وحلول صناعية وتجارية ذات أثر اقتصادي مباشر، وبحث إمكانية تمويل «القابضة» (ADQ) لمبادرات ومشاريع بحثية تنفذ لصالحها.

وفي كلمتها خلال المنتدى، أكدت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المنتدى يجسد التزام الوزارة ببناء جسور تفاعلية بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الأعمال الوطنية، لدعم منظومة البحث العلمي، وربطها بتطبيقات مبتكرة، تدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

وقالت: «يمثل المنتدى نموذجاً عملياً للشراكات البناءة بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي، كونه يوفر منصة تفاعلية تجمع الباحثين ورواد الصناعة والاستثمار، ضمن رؤية موحدة، تهدف لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة، والبحث العلمي النظري إلى حلول عملية مبتكرة».

وأضافت: «نؤمن بأن الاستثمار في البحث العلمي، وتمكين الباحثين والمخترعين هو خطوة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام. ويمثل هذا التعاون مع «القابضة» (ADQ) نموذجاً للشراكات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لترسيخها، بهدف دعم الأبحاث التطبيقية، وتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة، وتطوير فرص صناعية وتجارية قائمة على المعرفة والابتكار تعود بقيمة مضافة على المجتمع والاقتصاد».