«بريدج» تستكمل الإعلان عن ضيوفها من قادة الفكر والإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة «بريدج» 2025، أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، والتي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، القائمة الثانية من المتحدثين العالميين المشاركين، مضيفة شخصيات بارزة من أعلى المستويات الحكومية والإعلامية والإنسانية إلى ضيوفها المتحدثين. ويتصدّر هذه القائمة عددٌ من القادة المؤثرين، منهم: صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمينة العامة لمؤسسة الوليد للإنسانية، ومعالي لوسي فريزر، وزيرة الدولة السابقة للثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، والدكتور مايكل بيووار، الرئيس السابق بالإنابة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ومورا فوربس، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوربس» (Forbes). وينضم إليهم رؤساء تنفيذيون ومؤسسو مجموعة من أبرز العلامات الإعلامية المؤثرة على مستوى العالم، من بينهم: جاستن سميث من «سيمفور» (Semafor)، وشيخار غوبتا من «ذا برينت» (ThePrint)، وأوشي بيدرو من «بيلا نايجيا» (BellaNaija)، وأندرو سولينغر من «فورين بوليسي» (Foreign Policy)، مما يعزّز مكانة القمة كأضخم حدث عالمي لقادة الفكر.



400 متحدث من القادة

ومع استضافة أكثر من 400 متحدث من القادة والمبدعين، الذين يرسمون ملامح مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى، تثري هذه القائمة بخبراتها المسارات السبعة الأساسية، التي تقام فيها فعاليات القمة، وهي: الإعلام، صناعة المحتوى، الفن والموسيقى، الألعاب الإلكترونية، التقنية، التسويق، وصناعة الأفلام، مقدمة رؤى ووجهات نظر فريدة حول الاستثمار في العمل الخيري والإنساني، وريادة الأعمال في قطاع الإعلام والصحافة.

وتحوِّل القمة التي تنظمها «بريدج»، مساحةً تتجاوز 1.65 مليون قدم مربعة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى منظومة متكاملة تجمع القادة والمبتكرين في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، وذلك على مدار ثلاثة أيام. ويشارك في القمة أكثر من 60 ألف مشارك، و300 عارض، وتشهد إقامة 300 فعالية تشمل 200 جلسة حوارية، و50 ورشة عمل تفاعلية، لتوفّر للمشاركين منصةً عالمية للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار، وتستكشف سُبل تلاقي الإبداع والتكنولوجيا والتجارة في رسم ملامح العصر الجديد لقطاع الاتصال والثقافة.



أصوات عالمية

وعلى مستوى المشاركين ضمن مسار الإعلام، يشارك من منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا كلٌّ من: الدكتورة جولي غيتشورو، مؤسسة ومديرة معهد القيادة والحوار الأفريقي في كينيا، وأحمد حسين، المدير التنفيذي في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، رئيس الشبكة الآسيوية في BBC.

وينضم إليهم عبدالكريم عبدالله، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «كالتشر مانجمينت» (Culture Management Group)، مؤسس مهرجان «أفروفيوتشر» (AfroFuture Festival) في غانا، ووكين أنساه، مدير العمليات في مجموعة «ملتيميديا ليميتد» (Multimedia Group Limited)، اللذان يمثلان الصناعات الإبداعية والإذاعية في أفريقيا.

ويشارك من أميركا الشمالية كلٌّ من: أندرو سولينغر، الرئيس التنفيذي، ناشر مجلة «فورين بوليسي» (Foreign Policy)، ومورا فوربس، نائبة الرئيس التنفيذي في «فوربس» (Forbes)، وجاستن سميث، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للموقع الإخباري «سيمفور» (Semafor)، وإيرل ويلكنسون، المدير التنفيذي، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لوسائل الإعلام الإخبارية (INMA)، إلى جانب كيث بونيتشي، رئيس ومدير عمليات «ذا ديلي بيست» (The Daily Beast)، وإريك شورينبرغ، مؤسس تحالف الثقة في الإعلام (Alliance for Trust in Media)، الرئيس التنفيذي السابق لمجلتي «إنك» (Inc) و«فاست كومباني» (Fast Company)، وغريغوري غالانت، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «مَك راك» (Muck Rack)، المنصة الرائدة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي التي أحدثت تحولاً في تدفقات العلاقات العامة والصحافة العالمية.

وتُستكمل الرؤى العالمية بأفكار شخصيات إعلامية من أوروبا وجنوب آسيا مع معالي لوسي فريزر، بخبرتها الوزارية في وضع الاستراتيجيات الوطنية للثقافة والإعلام في المملكة المتحدة، ومعالي السير ليام فوكس، وزير التجارة والدفاع الدولي السابق في المملكة المتحدة، وشيخار غوبتا، الصحفي الحائز جوائز، مؤسس ورئيس تحرير «ذا برينت» (ThePrint) في الهند.

كما تستضيف القمة هورست بينته، المستثمر الخاص، عضو الجيل الثالث من عائلة مؤسس «أديداس» (Adidas)، وكريستوف زونن، الشريك المؤسس لشركة «ليد سبورتس آند هيلث تيك بارتنرز» (LEAD Sports & Health Tech Partners)، اللذين يستكشفان تلاقي الرياضة والإرث والابتكار في قطاع الإعلام والترفيه.



استكشاف مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي

يكتسب مسار التقنية والذكاء الاصطناعي عمقاً استراتيجياً مع الدكتور مايكل بيووار، الرئيس السابق بالإنابة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (US SEC)، الذي يستكشف التداخل بين الأنظمة المالية والتقنيات الناشئة، وبوجا باغا، المديرة التقنية لمجموعة «جارديان ميديا» (Guardian Media Group)، ولاري آدامز، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «كروماتكس دوت إيه آي» (Chromatics.ai)، وكيسي كريغ، الخبيرة في استراتيجيات الاتصال في مجال العملات الرقمية وتقنيات ويب 3.

وتضم قائمة المتحدثين في هذا المسار أيضاً كلاً من: سام إنغلبارت، الشريك المؤسس في شركة «جالاكسي» (Galaxy)، الرائدة في الأصول الرقمية والمحتوى التفاعلي، والدكتور فوك فوكوفيتش، المدير التنفيذي، المؤسس المشارك لشركة «أوراكلم كابيتال» (Oraclum Capital)، الذي يسلط الضوء على الاستثمارات المستندة إلى البيانات ورؤى نظرية الشبكات في الحوارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستطلاعات المالية.



اقتصاد صناعة المحتوى

ويضم مسار التسويق كلاً من: سارة ميرون، رئيسة شؤون العلامة التجارية والعلاقات المؤسسية في «آي بي إم» (IBM)، ومات هيغينز، المستثمر ورائد الأعمال، عضو لجنة التحكيم في برنامج «شارك تانك» (Shark Tank)، المؤسس المشارك لشركة «آر إس إي فنتشرز» (RSE Ventures)، اللذين يحللان العلاقات بين العلامات التجارية والمستهلكين والتكنولوجيا.

ويتوسع مسار اقتصاد صناعة المحتوى بانضمام آرييه بوركوف، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك «ليون تري» (LionTree)، الذي ساهمت خبراته الاستشارية الاستراتيجية في تشكيل مشهد الإعلام والتكنولوجيا، ويقدم وجهة نظر فريدة للمستثمر حول قيمة المشاريع التي يقودها مبدعون وصناع محتوى. ومن الأصوات المشاركة في مسار صناعة الأفلام شاهد خان، الرئيس العالمي للإعلام والترفيه والرياضة والثقافة في شركة «آرثر دي ليتيل» (Arthur D. Little)، مدير عمليات ورائد أعمال يمتلك خبرة واسعة في إنتاج وتوزيع المحتوى.



منصة

ومع انضمام هذه الشخصيات العالمية البارزة إلى قائمة المتحدثين، تُرسخ قمة «بريدج» مكانتها منصةً شاملةً للقوى التي تسهم في تشكيل الإعلام العالمي، ومع اقتراب موعد انطلاقها في ديسمبر المقبل، ستُعلن القمة المزيد من المتحدثين، وتفاصيل برنامجها خلال الأسابيع المقبلة.