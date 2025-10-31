انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية بين الإمارات والفلبين

مانيلا (وام)

عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين الدورة الثانية من أعمال اللجنة القنصلية بين البلدين، في العاصمة مانيلا.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي راشد نظر محمد رحمة، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الفلبيني آن جولاندون لويس، مساعدة وزير مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الفلبينية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية القائمة على أسس من الصداقة والتعاون البنّاء، وحرصهما المشترك على تعزيز الشراكة في مجال الخدمات القنصلية وإدارة الطوارئ والأزمات، وبما يخدم مواطني البلدين ويلبّي تطلعاتهم.