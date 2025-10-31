السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية بين الإمارات والفلبين

صورة جماعية للمشاركين في أعمال اللجنة القنصلية (وام)
1 نوفمبر 2025 01:03

مانيلا (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الهجمات الشنيعة على «الفاشر» انتهاك للقانون الدولي
209 فعاليات مجتمعية تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»

عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين الدورة الثانية من أعمال اللجنة القنصلية بين البلدين، في العاصمة مانيلا.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي راشد نظر محمد رحمة، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الفلبيني آن جولاندون لويس، مساعدة وزير مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الفلبينية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من البلدين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية القائمة على أسس من الصداقة والتعاون البنّاء، وحرصهما المشترك على تعزيز الشراكة في مجال الخدمات القنصلية وإدارة الطوارئ والأزمات، وبما يخدم مواطني البلدين ويلبّي تطلعاتهم.

الفلبين
الإمارات
مانيلا
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©