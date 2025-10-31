بدور القاسمي تؤكد أهمية تكامل الجهود لتعزيز تنافسية الشارقة

الشارقة (وام)

اعتمد مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025 الذي عقد بمقر المجمع، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المستقبلية.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي خلال الاجتماع، أهمية تعزيز تنافسية الشارقة عالمياً عبر تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، مشددةً على أن المجمع يواصل تطوره كمنظومة حيوية، تُحوّل الأفكار إلى حلول واقعية مؤثرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتُلهم الأجيال المقبلة من المبتكرين.

من جانبه، استعرض حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أبرز الإنجازات خلال الربع الأخير من العام إلى جانب المشروعات الجديدة، التي تعزّز التحول الرقمي والاستدامة في بيئة الابتكار بالشارقة، مؤكداً أن المجمع يواصل بناء منظومة عالمية تنافسية تجمع بين البحث العلمي وريادة الأعمال.

كما تطرّق الاجتماع إلى الاستعداد لإطلاق مشروع «Base39» في 27 نوفمبر المقبل، وهو مركز إبداعي متعدد التخصصات يُعنى بالتصميم والاستدامة والتصنيع المتقدم فيما يشهد مختبر الشارقة المفتوح للابتكار توسعاً جديداً ليصبح مركزاً متكاملاً للنمذجة والتصنيع يتيح للمبتكرين تحويل أفكارهم إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق التجاري.