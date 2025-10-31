السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدور القاسمي تؤكد أهمية تكامل الجهود لتعزيز تنافسية الشارقة

بدور القاسمي تؤكد أهمية تكامل الجهود لتعزيز تنافسية الشارقة
1 نوفمبر 2025 01:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الهجمات الشنيعة على «الفاشر» انتهاك للقانون الدولي
209 فعاليات مجتمعية تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»

اعتمد مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025 الذي عقد بمقر المجمع، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المستقبلية.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي خلال الاجتماع، أهمية تعزيز تنافسية الشارقة عالمياً عبر تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، مشددةً على أن المجمع يواصل تطوره كمنظومة حيوية، تُحوّل الأفكار إلى حلول واقعية مؤثرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتُلهم الأجيال المقبلة من المبتكرين.
من جانبه، استعرض حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أبرز الإنجازات خلال الربع الأخير من العام إلى جانب المشروعات الجديدة، التي تعزّز التحول الرقمي والاستدامة في بيئة الابتكار بالشارقة، مؤكداً أن المجمع يواصل بناء منظومة عالمية تنافسية تجمع بين البحث العلمي وريادة الأعمال.
كما تطرّق الاجتماع إلى الاستعداد لإطلاق مشروع «Base39» في 27 نوفمبر المقبل، وهو مركز إبداعي متعدد التخصصات يُعنى بالتصميم والاستدامة والتصنيع المتقدم فيما يشهد مختبر الشارقة المفتوح للابتكار توسعاً جديداً ليصبح مركزاً متكاملاً للنمذجة والتصنيع يتيح للمبتكرين تحويل أفكارهم إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق التجاري.

بدور القاسمي
الإمارات
الشارقة
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©