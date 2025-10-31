منصور بن محمد: تعزيز دور الفرد في حماية المجتمع

دبي (الاتحاد)

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، في أبراج الإمارات، حفل تخريج الدفعة الأولى من قادة التطوع المجتمعي، بتنظيم «مركز دبي للمرونة»، بالتنسيق مع «فرجان دبي»، وذلك في إطار مبادرة رائدة هدفها تأهيل وتمكين المتطوعين للمساهمة بفاعلية في دعم منظومة الجاهزية والاستجابة المجتمعية لحالات الأزمات والطوارئ في الإمارة.

يأتي البرنامج ضمن رؤية إمارة دبي لترسيخ مفاهيم المرونة والاستدامة المجتمعية، وإشراك أفراد المجتمع في حماية مكتسباته وتعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات، بما ينسجم مع النهج الوطني الذي يضع الإنسان في قلب منظومة الأمن والاستقرار.

وأكد سموّه أن المبادرة تترجم توجيهات القيادة في جعل التطوع ثقافة حياة وأسلوب عمل، مشيراً إلى أن نجاح التجربة يعكس وعي المجتمع الإماراتي واستعداده الدائم للعطاء في كل الظروف، بما يعزّز مكانة دبي كمدينة رائدة في إدارة الأزمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات والمجتمع.

وأضاف سموّه: «نعتز بتخريج نخبة من قادة التطوع الذين يمثلون نموذجاً مُلهماً للمسؤولية المجتمعية، ويجسّدون رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز دور الفرد كشريك في حماية مجتمعه، وضمان استدامة أمنه واستقراره».

ضمّ البرنامج التدريبي، الذي استمر أسابيع عدة، مجموعة من المحاضرات النظرية والتمارين الميدانية المكثفة في مجالات متعددة شملت: مهارات القيادة الميدانية وإدارة الفرق التطوعية والإسعافات الأولية والدفاع المدني، والتعامل مع الإصابات الطارئة، وإدارة الحشود والسلامة المرورية والعامة، والتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية.

وتم تصميم البرنامج وفق معايير عالمية لإعداد كوادر تطوعية قادرة على الاستجابة السريعة، والعمل باحترافية ضمن منظومات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ويمثّل الخريجون مختلف فئات المجتمع الإماراتي، حيث خضع المشاركون لتقييمات عملية قبل اعتمادهم كـقادة ميدانيين في منظومة التطوع المجتمعي، حيث سيتم لاحقاً توسيع نطاق البرنامج ليشمل متطوعين جدد من جميع أنحاء الإمارة، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة المرونة المجتمعية في دبي. حضر حفل تخريج قادة التطوع المجتمعي، معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدبي، الخبير أحمد عتيق بورقيبه، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة.



جاهزية واستدامة

البرنامج يشكّل امتداداً للجهود التي تقودها اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي ومركز دبي للمرونة، الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركة المجتمع في دعم منظومة المرونة الوطنية.