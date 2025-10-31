صربيا تستلهم تجربة الإمارات وتطلق أول مركز خدمات ذكي

دبي (الاتحاد)

افتتحت حكومتا الإمارات، وجمهورية صربيا، أول مركز خدمات حكومي ذكي في العاصمة بلغراد، المستلهم من النموذج الإماراتي في تطوير الخدمات الحكومية الشاملة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات العمل والتحديث الحكومي وتبادل المعرفة.

ويقدم مركز الخدمات الذكي في بلغراد أكثر من 13 خدمة رئيسية، ويستقبل ما يزيد على 1000 متعامل يومياً، ضمن منظومة رقمية مترابطة مع مختلف الجهات الحكومية في صربيا، بما يضمن الكفاءة والسرعة والمرونة في تقديم الخدمات وفق معايير عالمية.

وتم تصميم المركز بأسلوب عصري ينسجم مع احتياجات المجتمع، ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز جودة الحياة وتحسين تجربة المتعاملين. وجرى افتتاح المركز بحضور وفد حكومة دولة الإمارات، الذي ضم عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وأحمد حاتم برغش المنهالي، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وفوزية الطاير المري، رئيس قطاع الخدمات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى جانب أعضاء السفارة.

ويستلهم مركز الخدمات الحكومية في بلغراد، التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير مراكز الخدمة الشاملة، ويقع في مجمع «غاليريا بلغراد»، أحد أبرز المشاريع العمرانية المتكاملة في صربيا، والذي يجمع بين المرافق التجارية والسكنية.

وأكدت معالي آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، خلال حضورها فعاليات الافتتاح، أن المركز الذي تم تطويره بالتعاون مع حكومة الإمارات، هو أول مركز خدمات يمثل نهجاً جديداً وإضافة نوعية في العلاقة بين الدولة والمجتمع، مشيدة بالشراكة مع دولة الإمارات التي أثمرت افتتاحه ضمن مبادرات تحديث حكومية متنوعة، وأن الحكومة ستواصل افتتاح مراكز مماثلة في جميع أنحاء صربيا.

وقالت: «إنه لشرفٌ عظيم أن افتتح أول مركز لخدمات الحكومة الإلكترونية لمواطني جمهورية صربيا، أمس، نخطو خطوة مهمة أخرى، من خلال تقريب الخدمات الإدارية الأساسية من المواطنين».

من جانبه، أكد عبدالله ناصر لوتاه، أن الشراكة والتعاون بين حكومتي البلدين تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين، وتشكل نموذجاً ملهماً للعلاقات الحكومية القائمة على تبادل الخبرات وقصص النجاح، بما يدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي.

من جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة، أن النموذج الإماراتي في تطوير الخدمات الحكومية أصبح مصدر إلهام للكثير من حكومات العالم، بفضل الجهود المتواصلة لتطوير وتوفير خدمات سهلة وسريعة تضمن جودة حياة الإنسان.

وضمن فعاليات افتتاح المركز، التقى معالي دورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وفد حكومة دولة الإمارات، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين الصديقين.