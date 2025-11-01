الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي» برئاسة مطر الطاير

محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي» برئاسة مطر الطاير
1 نوفمبر 2025 15:54

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل مجلس أمناء «حي محمد بن راشد الوقفي»، برئاسة معالي مطر الطاير، وعضوية كل من سعادة سعيد محمد العطر، والسيد مرويس عزيزي، وسعادة مروان بن غليطة، وسعادة محمد سعيد الشحي، وسعادة راشد علي بن عبود الفلاسي، والسيد مسعود محمد شريف، والدكتور مهدي فردان علي الفردان، والسيد فرهاد مرويس عزيزي، والدكتورة شايسته مرويس عزيزي.
يعتبر مشروع «حي محمد بن راشد الوقفي»، الوجهة الحضرية الرائدة التي تجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم وفق رؤية متكاملة. ويُعد المشروع، أول حي وقفي في المنطقة، ضمن الاستثمارات الاستراتيجية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبدعم من شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، وتبلغ مساحته الكلية مليوني قدم مربعة، وباستثمارات تصل إلى 4.7 مليار درهم، منها 330 مليون درهم مساهمات من عدد من المستثمرين، وسيتم تخصيص العوائد الاستثمارية لمختلف مرافق الحي السكنية والصحية والتعليمية لاستدامة الخير من خلال توظيفها لدعم التعليم والصحة حول العالم.

أخبار ذات صلة
رقم قياسي في قمة الشارقة والبطائح بدوري السلة
الإمارات تحتفل غداً بـ «يوم العَلَم»
المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
الرياضة
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
اليوم 12:57
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©