الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو مع انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
1 نوفمبر 2025 17:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب غرباً خاصة على السواحل والجزر، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، حركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 16:22، والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:38.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 33:07، والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزرالثاني عند الساعة 01:03.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:  
المدينة             الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي             33 23 80 40 
دبي                 33 23 85 40 
الشارقة            33 23 80 35  
عجمان            33 24 80 40  
أم القيوين         33 23 80 35 
رأس الخيمة      33 23 85 35 
الفجيرة            35 27 55 30
العين              33 23 80 30 
ليوا               33 22 85 20 
الرويس          31 21 80 30 
السلع             32 20 80 35 
دلما               31 25 70 45 
طنب الكبرى    32 26 80 40 
طنب الصغرى 32 26 80 40 
أبو موسى       33 23 80 40.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
انخفاض درجات الحرارة
