تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعقد مهرجان الشيخ زايد 2025–2026 فعالياته، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2025 إلى 22 مارس 2026، في منطقة الوثبة في أبوظبي تحت شعار «حياكم»، برؤية وهُوية متجدّدتين تعكسان مكانته كمهرجان ثقافي وتراثي عالمي.

يُعَدُّ مهرجان الشيخ زايد من أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في دولة الإمارات؛ إذ يسلِّط الضوء على القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع الإماراتي، ويُبرز رسالة الدولة القائمة على التسامح والتعايش، ما يعكس التنوُّع الثقافي لمجتمعٍ يضمُّ أكثر من 200 جنسية.

وكشفت اللجنة العليا المنظِّمة للمهرجان ملامح النسخة الجديدة من المهرجان، موضحةً أنها تتضمَّن أكثر من 4,000 فعالية ثقافية و750 فعالية جماهيرية كبرى، بمشاركة أكثر من 20,000 عارض ومشارِك من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مشاركة 22 دولة تقدِّم من خلال أجنحتها معارض ثقافية وتراثية تعكس خصوصية كل حضارة، وتعزِّز التبادل الثقافي بين الشعوب.

يتضمَّن مهرجان 2025–2026 مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية، من أبرزها مسيرة الاتحاد التي تعبِّر عن التلاحم الوطني بين أبناء دولة الإمارات، وتؤكِّد قِيم الوحدة والانتماء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

ويشهد المهرجان تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين، التي تشمل عروضاً وطنية وفنية وشعبية، وعروضاً متجوّلة وسحوبات وجوائز، إلى جانب عروض الألعاب النارية والليزر والطائرات المسيَّرة والحفلات الغنائية.

تبرز القرية التراثية كإحدى الوجهات الرئيسية في المهرجان؛ إذ تُتيح للزوّار التعرُّف إلى أنماط الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأجنحة التراثية والأسواق الشعبية، إضافةً إلى الفِرق الشعبية الإماراتية التي تقدِّم عروضاً تعبِّر عن القيم الوطنية والموروث الثقافي الأصيل.

يشهد المهرجان تنظيم مسابقات تراثية ورياضية تشمل سباقات المحامل الشراعية، ومسابقة الصيد بالصقور، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومسابقة المأكولات الشعبية، إلى جانب البطولة الرمضانية الرياضية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تؤكِّد مكانة المهرجان وجهةً رئيسيةً للفعاليات المجتمعية والرياضية.

تُشارك جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فعاليات المهرجان من خلال جناح خاص يُبرز جهود الجائزة في دعم القطاع الزراعي وتشجيع الممارسات المستدامة والابتكار في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني. ويضمُّ الجناح عرضاً لمشاريع الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، إلى جانب نماذج لممارسات زراعية مبتكَرة ومبادرات مجتمعية في مجال الأمن الغذائي. ويشهد المهرجان تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الجديدة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والإنتاج المسؤول.

يشهد المهرجان هذا العام تطوير عدد من المناطق الترفيهية الجديدة التي تُعزِّز تنوُّع التجربة المقدَّمة للزوّار، من بينها منطقة الوثبة بوليفارد التي تضمُّ مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، وتوفِّر بيئة مريحة للعائلات والأفراد. ويُعَدُّ ركن المأكولات الشعبية الإماراتية من أبرز الوجهات التي تستقطب الزوّار؛ إذ يقدِّم أطباقاً تعكس الموروث المحلي والنكهات الأصيلة للمطبخ الإماراتي، إلى جانب عروض الطهي الحي التي تُتيح للزوّار التعرُّف إلى أساليب إعداد الأطعمة التراثية.

وتشمل الوجهات الجديدة محمية النوادر التي تعرض مجموعة من الأنواع الحيوانية النادرة بهدف تعزيز المعرفة بالحياة البرية، إلى جانب مدينة الألعاب الترفيهية (وينترلاند) التي تقدِّم أنشطة تناسب جميع الأعمار، وتوفِّر تجارب ترفيهية متنوّعة تجمع بين الألعاب العائلية وأجواء المرح، وفعالية «الوثبة كاستم شو» المخصَّصة لمُحِبّي السيارات المعدّلة والكلاسيكية، ما يعزِّز تنوُّع الفعاليات التي يقدِّمها المهرجان.

يشارك في المهرجان عدد من المؤسسات الوطنية والمجتمعية من خلال أجنحة خاصة، منها ذاكرة الوطن، ومجالس أبوظبي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والواحة الزراعية، ودائرة القضاء – أبوظبي، وجناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، تعزيزاً لمفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

ويوفِّر المهرجان تجربة غنية من خلال الأجنحة العالمية والأسواق المتنوّعة التي تمثِّل ثقافات الدول المشاركة، وتعرض منتجاتها وحِرفها التقليدية، ما يعكس روح الانفتاح والتبادل الثقافي بين الشعوب.

ويتضمَّن المهرجان برنامج «سكلز»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وشبكة أبوظبي للإعلام، لدعم المواهب الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.

يستعد المهرجان أيضاً لاحتفالات رأس السنة الميلادية من خلال برنامج خاص يتضمَّن عروض الألعاب النارية والليزر، بمشاركة أكثر من 6,000 طائرة مسيَّرة، إضافةً إلى فعاليات للأطفال وعروض موسيقية متنوّعة. وتواصل نافورة الإمارات تقديم عروض تجمع بين المياه والإضاءة والليزر على أنغام موسيقى عالمية مختارة، بعد توسُّعها في التصميم والمساحة ضمن التطويرات الجديدة.

تستضيف حفلات ليالي الوثبة مجموعة من الفنانين العرب والعالميين في أمسيات أسبوعية متنوّعة، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تُقام كلَّ يوم سبت في الساعة العاشرة مساءً.

يستقبل المهرجان زوّاره يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.