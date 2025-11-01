شرطة دبي تنظم مسابقة القرآن الكريم لأصحاب الهمم وطلبة «حماية»

دبي (الاتحاد)



نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ممثّلةً بقسم الشؤون الإسلامية والتسامح التابع لإدارة التوعية الأمنية، وبالتعاون مع مدارس حماية للتربية والتعليم، وضمن فعاليات المسابقات الدينية في دورتها الـ 44، مسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات مدارس حماية، والتي شملت المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الخامس، بالإضافة إلى أصحاب الهمم في جميع المراحل؛ وذلك بهدف التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.

وأكد المقدم عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، أن المسابقة تأتي في إطار حرص شرطة دبي المستمر على تعزيز القيم الدينية والثقافية المجتمعية، وتشجيع أصحاب الهمم والطلبة على تنمية مهاراتهم في مجال الحفظ والتلاوة.

وبيَّن المقدم السويدي أن المسابقة تعتبر من المبادرات الدامجة لفئة أصحاب الهمم مع نظرائهم من الطلبة في مدارس حماية، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المسابقة تساهم في تشجيع الطلبة على التنافس فيما بينهم في حفظ وتلاوة كتاب الله تعالى.