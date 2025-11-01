الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

500 مركبة مزودة بأنظمة مسح ذكية لتعزيز خدمات النظافة العامة في أبوظبي

المرحلة التجريبية تشمل تطبيق التقنية على عشر مركبات من الأسطول الحالي في أبوظبي (من المصدر)
2 نوفمبر 2025 02:29

أبوظبي (الاتحاد) 

تعتزم دائرة البلديات والنقل، تشغيل ما يزيد على 500 مركبة صديقة للبيئة قبل نهاية العام؛ بهدف الارتقاء بخدمات النظافة العامة على مستوى إمارة أبوظبي. 
وسيضم الأسطول الجديد مجموعة متنوعة من المركبات المتخصصة في الكنس الآلي، وغسيل الشوارع الخارجية، إلى جانب المعدات الثقيلة، وصهاريج المياه، وقوارب لتنظيف الشواطئ والسواحل. 
ومن المتوقع أن يسهم الأسطول الجديد في خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى %40، أي ما يعادل نحو 1.775 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتماشياً مع التزام دائرة البلديات والنقل بالابتكار التقني، ستزوَّد المركبات بأنظمة متطورة تعمل بتقنية «إنترنت الأشياء» لضمان التكافؤ بين نشاطات المركبات ضمن عمليات النظافة العامة، بما في ذلك كاميرات عالية الدقة بزاوية 360 درجة، وفي عدد منها، عدسات مسح ضوئي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على رصد مختلف أنواع النفايات ومخالفات الامتثال، والأضرار في البنى التحتية، مع تحديد مواقعها بدقة عبر بيانات الموقع الجغرافي. وسترتبط هذه الأنظمة مباشرة بمنصة النظافة العامة التابعة للدائرة، مما يُتيح تحسين توزيع فرق العمل، وتعزيز رقابة الأصول، وتقليل الاعتماد على التفتيش المباشر، وذلك على نحوٍ يرسي معايير جديدة للتميز في منظومة العمل البلدي.
وفي إطار مرحلة تجريبية، ستبدأ الدائرة بتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي المذكورة على عشر مركبات من أسطولها الحالي، ضمن مناطق معينة من مدينة أبوظبي، ومنطقة الظفرة، على أن تمتدّ لاحقاً إلى منطقة العين وسائر أرجاء الإمارة ضمن خطة لتوظيف هذه التقنيات تدريجياً في كافة مركبات الأسطول الجديد.
وفي هذا الإطار، قال راشد الكعبي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دعم العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يعكس الأسطول الجديد التزامنا الراسخ بتقديم حلول نظافة مبتكرة وصديقة للبيئة، تماشياً مع رؤية الإمارة في ترسيخ ريادتها العالمية في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الرفاه المعيشي، وتكنولوجيات المدن الذكية».
وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب تصنيف أبوظبي الخامسة عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متقدمة خمسة مراكز عن تصنيفها السابق في المركز العاشر لعام 2024.

أخبار ذات صلة
تتويج بطلات «أبوظبي لصيد الأسماك»
574 عملية قلب في «كليفلاند كلينك أبوظبي» العام الماضي
أبوظبي
انبعاثات الكربون
دائرة البلديات والنقل
النظافة
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
الرياضة
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
اليوم 12:57
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إخفاء بيانات لوحة المركبة
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©