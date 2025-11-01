الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للعناية الحرجة عام 2028

دبي (وام)



فازت دولة الإمارات بحق استضافة الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر العالمي للعناية الحرجة لعام 2028 في إمارة دبي، تليها كل من اليابان عام 2029 وسنغافورة عام 2030.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير للاتحاد العالمي للعناية الحرجة، الذي عُقد في مدينة فانكوفر الكندية، لتسجِّل الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً، كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تفوز بحق استضافة تنظيم هذا الحدث العالمي منذ تأسيس الاتحاد في سبعينيات القرن الماضي، والذي يضم تحت مظلته الجمعيات والاتحادات المتخصصة بالعناية الحرجة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الاتحادات الأوروبية والآسيوية والعربية والأميركيتان.

يُعد المؤتمر العالمي للعناية الحرجة، أكبر تجمّع علمي دولي في هذا التخصص الحيوي، إذ يجمع تحت مظلته آلاف العلماء والخبراء والأطباء من مختلف دول العالم لبحث أحدث المستجدات وتبادل الخبرات في مجال العناية الحرجة.

وجاء فوز ملف الإمارات باستضافة المؤتمر، بدعم من «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبمبادرة من الجمعية الإماراتية لرعاية العناية الحرجة بصفتها الجهة المهنية المعنية بالتخصص.

وشهد اجتماع الاتحاد العالمي للعناية الحرجة أيضاً، انتخاب الدكتور حسين ناصر آل رحمة، مؤسس الجمعية الإماراتية للعناية الحرجة، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد وسكرتيراً عاماً له، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية.

وقال الدكتور آل رحمة: فوز الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي جاء بأغلبية أصوات أعضاء الاتحاد، مستنداً إلى المكانة العالمية المرموقة للدولة وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الصحي الذي يحظى برعاية القيادة الرشيدة.