علوم الدار

«التغير المناخي والبيئة» تنزل كهوفاً اصطناعية

خلال إنزال الكهوف الاصطناعية في المياه الساحلية (من المصدر)
2 نوفمبر 2025 02:29

دبي (وام) 

قامت وزارة التغير المناخي والبيئة، بإنزال عدد من الكهوف الاصطناعية في المياه الساحلية لإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة، في إطار جهودها للحفاظ على البيئة البحرية، ودعم استدامة الثروة السمكية ومهنة الصيد والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية.
تُعد «الكهوف الاصطناعية» من الحلول التي تستهدف تعزيز مخزون الثروة السمكية، مما يسهم في استدامة مهنة الصيد، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، واستدامته وإحياء المناطق البحرية، من خلال توفير بيئة ملائمة تعزز التنوع البيولوجي البحري.
وتم تنفيذ برنامج تنزيل الكهوف الاصطناعية، وفقاً للإحداثيات التي تم التوافق عليها بالتعاون مع السلطات المحلية، ممثلة بهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.
وقالت هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن الخطوة تهدف إلى إنشاء محميات بحرية اصطناعية صديقة للبيئة تدعم الحياة البحرية وتعزز من فرص الاستدامة البيئية في المنطقة، وتأتي هذه المبادرة بوصفها جزءاً من استراتيجية الوزارة التي تركز على التكامل مع الجهات المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية.
وأكدت الشحي سعي الوزارة من خلال هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية كأحد أهم الموارد الطبيعية الحية في مياه الدولة.

«فيش فارم»
على مدار السنوات الماضية، حقق البرنامج نجاحات ملموسة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة وشركاء من القطاع الخاص بما يتضمن شركة «فيش فارم».

