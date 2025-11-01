الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق جائزة «خليفة لإبداع الطفل القصصي» وبدء استقبال المشاركات

إطلاق جائزة «خليفة لإبداع الطفل القصصي» وبدء استقبال المشاركات
2 نوفمبر 2025 02:29

أبوظبي (وام) 

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، إطلاق مسابقة «خليفة لإبداع الطفل القصصي» كمسابقة إبداعية للأطفال في المرحلة العمرية من 7 إلى 15 عاماً.
وبدأ أمس استقبال طلبات المشاركة في المسابقة، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، حيث من المقرّر إعلان الفائزين تزامناً مع مشاركة الجائزة في فعاليات أسبوع أبوظبي الثاني للطفولة المبكرة، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وتشمل المسابقة فئتين، الأولى هي: «البراعم المبدعة» للأطفال من عمر 7 - 9 سنوات وبمتوسط من 150 إلى 200 كلمة، والثانية هي: «الكُتّاب الناشئون»، للأطفال من عمر 10 - 15 عاماً وبمتوسط من 200 إلى 300 كلمة للقصة المقدمة.
وأكد حميد الهوتي، الأمين العام للجائزة، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية وفي إطار تعاون وثيق مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم الإبداع وتنمية المواهب منذ الصغر، وتعزيز الخيال القصصي لدى الأطفال، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب إبداعي يكشف عن مواهبهم الواعدة في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن جائزة خليفة التربوية، تطرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في رعاية وتمكين هذه الفئة في أنحاء العالم.
ولفت الهوتي إلى أن المسابقة تتضمن عدداً من الأهداف المحورية، في مقدمتها تعزيز الهوية الوطنية وصقل شخصية الطفل، وتوسيع مداركه تجاه مبادئ الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وكذلك ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة والإيجابية وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة وتشجيع مفاهيم الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأطفال المشاركين.
وأضاف: إن المسابقة تتضمن عدداً من معايير تقييم القصة المقدمة، من بينها اللغة العربية السليمة والبسيطة والمناسبة للمرحلة العمرية، والإبداع والخيال، ووضوح بنية القصة والتسلسل المنطقي للأحداث والقيم التربوية والإنسانية، والإيجاز والالتزام بالعدد المحدد من الكلمات لكل فئة.

شروط
وأشار الهوتي إلى أن المسابقة تتضّمن مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة بالمشاركة، منها أن تكون القصة باللغة العربية السليمة وبأسلوب يناسب المرحلة العمرية، ويتم قبول القصة مهما كان تاريخ تأليفها، بشرط ألا تكون قد نُشرت أو طُبعت مسبقاً، ويُفضّل أن تتضمن القصة رسوماً أو صوراً توضيحية من إبداع الطفل نفسه، ويتم اختيار 3 فائزين من كل فئة عمرية، ليصبح الإجمالي 6 فائزين متميزين، وسيحصل كل فائز على جائزة نقدية قيمة تحفيزاً لمواصلة الإبداع، إلى جانب منحه درعاً وشهادة تميّز معتمدة؛ تقديراً لموهبتهم الأدبية.

