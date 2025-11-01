«تمكين المجتمع» ومؤسسة الإمارات تطوران البيئة التعليمية في مدرسة بالشارقة

دبي (الاتحاد)



نظَّمت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة الإمارات عبر منصة متطوعين.إمارات، وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية في إمارة الشارقة، أولى فعالياتهما التطوعية في المدرسة الأهلية الخيرية بمنطقة سمنان في الشارقة، تحت عنوان «مدارس بلمسة مجتمعية»، والتي تأتي ضمن مبادرة «7 فرص تطوعية في 7 إمارات»، وهي واحدة من المبادرات الـ8 التي تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية.

شهدت الفعالية حضور ومشاركة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وعدد من القيادات وروّاد العمل الاجتماعي والإعلاميين وصنّاع المحتوى.

وتدعم فعالية «مدارس بلمسة مجتمعية» الارتقاء بالبيئة المدرسية وتحويلها إلى مساحات حيوية، من خلال مشاركة أكثر من 300 متطوع من المهندسين والمعلمين والفنانين المتخصصين بالزراعة والبيئة، في تطوير المدرسة الأهلية الخيرية، من خلال أعمال الطلاء، والزراعة، وتصميم الأعمال الفنية على الجدران، لتصبح المدرسة بيئة تعليمية جذابة، محفّزة وداعمة لجودة الحياة التعليمية للطلبة، وقد عزّزت الفعالية الأثر مجتمعياً عبر ترسيخ روابط التلاحم والعطاء المجتمعي، الذي انعكس من خلال مشاركة أولياء الأمور والمتطوعين في إعادة رسم وتصميم البيئة التعليمية وجعلها ذات ملامح أكثر إيجابية.

وبدأ تنفيذ مبادرة «7 فرص تطوعية في 7 إمارات» مع نهاية أكتوبر وتستمر لغاية ديسمبر المقبل من العام الحالي، والتي من خلالها ستدعم تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء والمسؤولية المجتمعية المشتركة، وتوفير بيئة خصبة قادرة على إبراز القدرات الكامنة والمحفزة للإبداع، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وقطاع مؤسسات النفع العام.

تشمل أنشطة المبادرة تنظيم «ساعات حوارية لطلبة الجامعات» بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية في إمارة أبوظبي، وهي «كليات التقنية العليا، جامعة زايد، جامعة الإمارات العربية المتحدة»، التي تهدف إلى تمكين الطلبة الجامعيين من خلال اللقاء المباشر مع نخبة من القادة والخبراء المتطوعين في جلسات حوارية فردية، تُركز على تقديم التوجيه المهني، ونقل الخبرات العملية، وتعزيز وعيهم بمساراتهم المستقبلية.

وتتنوع الفرص التطوعية لتشمل: الاحتفاء بيوم العَلَم الإماراتي، عبر تنظيم جلسة فنية مع أصحاب الهمم في إمارة دبي بشاطئ كايت بيتش، حيث ستحتضن إبداعات الموهوبين وتعرض أعمالهم ضمن معرض فني مصاحب للفعالية، بالإضافة إلى فعالية إجراء فحوص طبية مجانية للأيدي العاملة، بالتعاون مع مدينة خليفة الطبية في إمارة عجمان، حيث تترجم هذه الفعالية قيم الإمارات الأصيلة من خلال كونها عاصمة إنسانية عالمية تهتم بكل فرد يعيش على أرضها.



تعاون

تعاون عدد من المتطوعين مع الصيادين المحليين في ميناء الصيادين بإمارة رأس الخيمة، لإصلاح قوارب الصيد وتنظيف السواحل البحرية، في تجربة مميزة لحماية التراث البحري وإحياء وصون الحرف المهنية والتقليدية للأجداد، وتجميل «ممشى البيت المتوحد» الذي يعتبر وجهة مميزة للعائلات والزوار في إمارة أم القيوين، من خلال طلاء الجدران، وتنظيف الحواجز حول المساحات الخضراء.