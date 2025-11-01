الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي للمستقبل» تشارك في مشروع لقياس أثر تبريد الأشجار

مشروع واعد لقياس أثر تبريد الأشجار (وام)
2 نوفمبر 2025 02:30

دبي (وام) 

كشفت مؤسسة دبي للمستقبل، عن مشروع مبتكر يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس أثر تبريد الأشجار في دبي ومدن العالم، تم تطويره في «مختبر سينسبل سيتي» بمدينة دبي، وتُشرف عليه مختبرات دبي للمستقبل، وتم إطلاقه بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2023 ليكون أولى مختبرات «سينسبل سيتي» في منطقة الشرق الأوسط. وجرى عرض المشروع المبتكر (Re-Leaf) ضمن فعاليات المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة «بينالي 2025»، الذي تستضيفه مدينة البندقية في إيطاليا.
وقال خليفة القامة، مدير «مختبرات دبي للمستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، إن المشاركة في هذا المشروع المستقبلي المهم تأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية البحث العلمي التشاركي، وتوظيف التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لتطوير حلول جديدة تدعم مرونة المدن وجاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أن المشروع يؤكد أن المساحات الخضراء من أهم ركائز البنية التحتية الأساسية لمدن المستقبل، وأن المؤسسة تهدف من خلاله إلى خدمة العالم أجمع عبر تقديم حلول عالمية للعيش الحضري المستدام لخدمة المجتمعات وضمان جودة حياة أفرادها في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم على الأصعدة كافة.

درجات الحرارة
قال كارلو راتي، مدير «مختبر سنسيبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إنّ العالم يشهد ارتفاعاً مستمراً وملحوظاً في درجات الحرارة، ما جعل من الضروري النظر إلى الأشجار على أنها ركيزة رئيسية للبنية التحتية وليست عنصراً جمالياً فحسب، لافتاً إلى أن تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي عزّز القدرة على قياس أثر دور الأشجار والغطاء النباتي على صعيد تبريد المناخ وبدقة عالية، مؤكداً أن الأشجار هي حل طبيعي وفعال لمواجهة الاحتباس الحراري.

