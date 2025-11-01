الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشهد حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشهد حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
2 نوفمبر 2025 01:28

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة.

وانطلقت، السبت، مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعدد من الملوك ورؤساء الدول وقادة الحكومات من مختلف أنحاء العالم.

بدأ حفل الافتتاح بالتقاط صور جماعية للوفود الرسمية، تلاه أداء سيمفونية موسيقية عالمية شارك فيها نخبة من الفنانين والموسيقيين، بالإضافة إلى عروض ضوئية بالطائرات المسيرة تجسد الترابط بين تصميم المتحف والأهرامات في تناغم يعكس أهمية هذا الصرح الحضاري الذي يجمع بين الإبداع المعماري وعراقة الحضارة المصرية القديمة. 

 وألقى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة رحب فيها بضيوف مصر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يجسّد مسيرة الحضارة الإنسانية التي تحملها أرض مصر إلى العالم.
 واختُتم الحفل بمشاهد استعراضية احتفت بأبرز القطع الأثرية المعروضة، من بينها قوارب خوفو وأعمال تحتفي بالملك توت عنخ آمون.

يعرض المتحف عدداً كبيراً من القطع الأثرية القديمة، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

وتبلغ مساحة المتحف 500 ألف متر مربع، ويطل على أهرامات الجيزة، وتزيّنه الحدائق من جميع الاتجاهات على مساحة 120 ألف متر مربع، ويضم 12 صالة، تعرض آلاف القطع الأثرية بين كنوز عصور ما قبل التاريخ، وحضارة مصر القديمة، حتى نهاية العصر الروماني.

رافق سموه في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وفد يضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
