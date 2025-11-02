الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز

2 نوفمبر 2025 15:03

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

 

قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
الإمارات
حكام الإمارات
السعودية
