الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي قادة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستدامة ضمن فعاليات مجلس ENACT

خالد بن محمد بن زايد يلتقي قادة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستدامة ضمن فعاليات مجلس ENACT
2 نوفمبر 2025 19:11

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من قادة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والاستثمار، وذلك ضمن فعاليات مجلس (ENACT) «تفعيل العمل»، الذي عُقد اليوم في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار «الطاقة والذكاء الاصطناعي: توسيع آفاق النمو العالمي».

ورحَّب سموّه بقادة القطاعات، مشيراً إلى استعداد دولة الإمارات وأبوظبي للتعاون والشراكة معهم في سبيل استثمار الحلول المبتكرة، لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة والمنفعة للجميع.

أخبار ذات صلة
«أديبك 2025» منصة عالمية لصياغة مستقبل قطاع الطاقة
«أدنوك» و«مصدر» و«XRG» و«مايكروسوفت» تُبرم شراكة استراتيجية

يستقطب المجلس في نسخته لهذا العام مشاركات واسعة من قادة وصنّاع قرار وخبراء من جهات حكومية وشركات عالمية ومؤسسات أكاديمية رائدة، بهدف بحث إيجاد حلول عملية لتوسيع نطاق الاستفادة من النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الاقتصادات العالمية.

يأتي انعقاد المجلس لهذا العام قُبيل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطاقة
خالد بن محمد بن زايد
الذكاء الاصطناعي
الاستدامة
مجلس ENACT
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©