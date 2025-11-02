الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الإمارات تختتم مشاركتها في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

جناح الإمارات في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب (وام)
3 نوفمبر 2025 01:27

الرباط (وام)

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة عشرة للملتقى الدولي للتمور، التي أقيمت بمدينة أرفود المغربية، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر الجاري، تحت شعار «التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات». 
ونُظِّم الملتقى من قِبَل جمعية الملتقى الدولي للتمر ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الزراعية والبحثية المعنية بزراعة النخيل وإنتاج التمور.
وأعرب الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، عن خالص التقدير والاعتزاز بما شهده الملتقى من نجاح متميز وتنظيم رفيع المستوى، جسّد روح التعاون والتبادل المعرفي بين الدول المشاركة، وأسهم في تسليط الضوء على التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التمور في المنطقة والعالم.

