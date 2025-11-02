الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مواطنات: يوم العَلم مناسبة وطنية تجسد الفخر والاعتزاز

مواطنات: يوم العَلم مناسبة وطنية تجسد الفخر والاعتزاز
3 نوفمبر 2025 01:27

مريم بوخطامين (أبوظبي) 

أكدت المرأة الإماراتية حضورها القوي دائماً في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال مشاركتها في الاحتفاء بيوم العَلم، مجسدة رمزية هذه المناسبة الغالية التي تعبّر عن روح الاتحاد والوحدة الوطنية، والانتماء والولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وقالت عائشة المسن، رائدة أعمال وعضوة في جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين: «إن يوم العَلَم يعكس مسيرة المجد التي بدأها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدة أن كل رفعة للعَلَم هي تعبير عن العزّة الوطنية، ومكانة الدولة الراسخة بين الأمم، مشيرة نشعر بالفخر حين نرى العَلم يرفرف في سماء الوطن، فهو رمز الكرامة والعطاء، ودليل على أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في بناء مستقبل الدولة».

وأوضحت الدكتورة ميرة الهوتي، خبيرة التسويق والاتصال بالعلامة التجارية، أن يوم العَلَم مناسبة تعزز في نفوس المواطنين قيم الولاء والانتماء، مشيرة إلى أن رفع العَلم هو رسالة وفاء لكل من بذل جهداً في خدمة الوطن، مشددة أن العَلم ليس مجرد راية، بل هو تاريخ، وهوية، وإرث خالد يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

بدورها، قالت مزنه الشميلي، مهندسة معمارية: «إن يوم العَلم يوم يعبّر عن وحدة القلوب قبل وحدة الألوان، مؤكدة أن المرأة الإماراتية كانت وما زالت جزءاً فاعلاً من مسيرة الدولة، ترفع العَلم بفخر في ميادين العمل والتعليم والقيادة والابتكار.
من جهتها، قالت عائشة السلحدي: «إن يوم العَلم يذكّر الأجيال الجديدة بمعاني الانتماء والتضحية، ويعزز ارتباطهم برموز الدولة، منوهة بأنها عندما ترى العَلم يرفرف عالياً، تشعر أنها جزء من قصة نجاح اسمها الإمارات، قصة شاركت في كتابتها أيادي الرجال والنساء معاً».

وأكدت رائدة الأعمال بثينه أحمد، أن العَلَم هو رمز للسلام والتسامح الذي تقوم عليه سياسة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تعزز قيم الاتحاد التي أرساها المؤسسون، موضحة أن يوم العَلَم هو مناسبة تتجدد فيها مشاعر الحب للوطن، ونعاهد فيها قيادتنا على المضي قدماً في طريق العطاء.
وشددت المحامية شيماء الشحي، أن يوم العَلَم سيبقى يوماً خالداً في ذاكرة الإماراتيين، يوحدهم تحت راية واحدة، ويرسخ قيم الانتماء، والولاء، والفخر بما تحقق من إنجازات جعلت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التنمية والريادة.

 

المرأة الإماراتية
الإمارات
يوم العلم
التنمية الوطنية
جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين
