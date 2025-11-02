الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«خليفة التربوية»: العَلَم شارة فخرنا ورمز وحدتنا

«خليفة التربوية»: العَلَم شارة فخرنا ورمز وحدتنا
3 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، أن الاحتفاء بيوم العَلَم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا كافة، نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز رسالة العلم وقيمته الراسخة في قلوبنا كرمز للعزة والكرامة، وأيقونة للولاء والانتماء للوطن وقيادتنا الرشيدة، فالعَلَم الذي عهدناه دائماً خفَّاقاً عالياً نفتديه بالأرواح الزكية، وهو شارة فخر الوطن وأيقونة كبريائه، مكانته سامية دائماً، فقد أراده القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يكون هذا العَلم عنواناً لكرامة الوطن، وراية خفّاقة تحمل الخير والنماء والازدهار لمختلف ربوع الوطن، تتجسّد فيه أسمى معاني الوحدة التي دشنتها دولة الاتحاد، فأصبح العَلم شارة المجد التي نفاخر بها العالم كافة بما حققته قيادتنا الرشيدة من ازدهار وتطور ونماء في مختلف مجالات التنمية الوطنية، وما سجّلته من منجزات حضارية، في مقدمتها بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية، والفخور بإرثه الحضاري، والمتطلع دائماً لمواكبة العصر بكل ما يشهده من تقدم علمي وتقني في جميع ميادين الحياة.

