الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبد الله المري: نرفع راية الإمارات عالياً رمزاً للمجد والعزّة

عبد الله المري: نرفع راية  الإمارات عالياً رمزاً للمجد والعزّة
3 نوفمبر 2025 01:26

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم العلم يمثل محطة وطنية تُجسّد أسمى معاني الولاء والانتماء والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، يوم نجدد فيه العهد على مواصلة المسيرة التنموية بكل إخلاص واقتدار.
وقال معاليه: «في هذا اليوم، نرفع راية الإمارات عالياً، رمزاً للمجد والعزّة، وامتداداً لإرث الآباء المؤسسين الذين خطّوا لنا درب المجد بوحدة الصف ورؤية مشرقة للمستقبل. في يوم العلم، نرفع راية الوطن بكل فخر واعتزاز، رمز السيادة، والعزيمة، والوحدة التي بُنيت عليها دولة الإمارات، هذا اليوم الذي يجسد تضحيات الشهداء، وإنجازات القادة، وآمال شعب لا يعرف المستحيل».
وأضاف: «نؤمن في القيادة العامة لشرطة دبي بأن واجبنا لا يقتصر على حفظ الأمن والنظام، بل يمتد ليشمل تعزيز الهوية الوطنية، وغرس مبادئ الولاء في نفوس الأجيال القادمة. وبهذه المناسبة، نقف اليوم وقفة ولاء وإخلاص، نتعاهد فيها أن نظل الجنود الأوفياء خلف قيادتنا، حُماةً للوطن، وصُنّاعاً لمستقبله، ماضين خلف راية الوطن، دفاعاً عن أمنه وسيادته ورفعته».

عبد الله المري
الإمارات
يوم العلم
شرطة دبي
دبي
